Wenn die Bekämpfung der Corona-Pandemie die nächste Stufe erreicht, wird mehr Personal bei den Gesundheitsämtern erforderlich sein. Das für den Kreis Südwestpfalz und die beiden Städte Pirmasens und Zweibrücken zuständige Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung müsste um 45 Mitarbeiter aufgestockt werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Montag angekündigt, dass künftig wieder jede Infektionskette nachvollzogen werden soll. Dazu sollen an den Gesundheitsämtern Teams gebildet werden, die sich ausschließlich um die Ermittlung der Kontaktpersonen von positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen kümmern sollen. Vorgesehen ist, dass je 20.000 Einwohnern im Zuständigkeitsgebiet der Gesundheitsämter fünf Mitarbeiter mit der Nachverfolgung beschäftigt sind.

Für den Kreis Südwestpfalz und die Städte Pirmasens und Zweibrücken mit insgesamt 170.000 Einwohnern sind deshalb neun Fünferteams, also 45 Kräfte erforderlich. „Das Personal ist noch nicht gefunden“, sagte Landrätin Susanne Ganster am Dienstag. Es gebe keine personellen Ressourcen mehr in der Kreisverwaltung, auf die man kurzfristig zurückgreifen könnte. „Bei uns im Haus wurde verfügbares Personal zum Beispiel für die Unterstützung der Hotlines eingesetzt“, sagte Ganster.

Mehr Homeoffice beim Kreis

Auch räumlich stehe die Kreisverwaltung vor einer Herausforderung, wenn die 45 Mitarbeiter gefunden sind. „Wir verfügen noch über Raumkapazitäten im Banana Building“, sagte Ganster. Möglicher Standort der Nachverfolgungsteams könnte die ehemalige Schule in Wallhalben sein. „Wir halten dort Räumlichkeiten vor, die im Moment nicht gebraucht werden“, ergänzte die Landrätin. In Wallhalben wurde eine Corona-Ambulanz eingerichtet, für die es derzeit noch keinen Bedarf gibt, dort werden auch Feldbetten für ein Notfall-Lazarett vorgehalten.

Die Kreisverwaltung schafft jetzt Computer und Laptops an, um die neuen Teams auszustatten und weiteren Verwaltungsmitarbeitern die Möglichkeit zu geben, zu Hause zu arbeiten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte angekündigt, dass die Gesundheitsämter finanziell besser ausgestattet werden sollen. Je Amt will der Bund bis zu 150.000 Euro zuschießen.