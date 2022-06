Bei dem Feuer am Sonntagnachmittag auf dem Maimont bei Petersbächel sind zwischen 3,5 und vier Hektar Wald verbrannt. Auf der betroffenen Fläche standen nach Angaben des Revierförsters überwiegend Douglasien. Den Schaden bezifferte er mit rund 40.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, sei es bei dem Brand zu keinen Personen- oder sonstigen Sachschäden gekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache seien noch nicht abgeschlossen. Nach Angaben der Polizei könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand fahrlässig verursacht wurde, etwa durch eine weggeworfene Zigarettenkippe. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisgebern. Sie können sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Bei dem Brand, der am Sonntag gegen 14.30 Uhr entdeckt worden war, waren bis zu 400 deutsche und französische Feuerwehrleute im Einsatz. Zur Bekämpfung der Flammen sind auch Hubschrauber eingesetzt worden. Gegen 21.30 Uhr war das Feuer gelöscht.