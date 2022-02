Rund 35 Menschen haben sich am Freitagabend auf Einladung von Pfarrerin Verena Krüger auf dem Dorfplatz Großsteinhausen zu einem Friedensgebet für die Ukraine getroffen. Bei Niesel- und Schneeregen hatten die meisten Kerzen dabei, die sie anzündeten. Drei Musiker spielten zum Thema passende Lieder und sangen dazu. Pfarrerin Krüger sprach ein Gebet und erzählte von ihren Gedanken angesichts des Krieges in der Ukraine. „Krieg ist um Gottes Willen kein Mittel, um Konflikte zu lösen“, sagte sie. „Wir erinnern dabei an die Toten und nehmen dabei die Konflikte im Jemen und in Mali in unser Nichtvergessen auf. Wir sind nicht zu einer parteipolitischen Veranstaltung versammelt und erheben dennoch politisch unsere Stimme zu diesem Friedensgebet“, fuhr sie fort. Und mündete in der simplen Feststellung: „Krieg soll nach Gottes Wille nicht sein.“ Für Montagabend, 18 Uhr, laden Zweibrücker Pfarrer zum Friedensgebet in die Heilig-Kreuz-Kirche ein.