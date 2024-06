Der Startschuss für den 33. Hungermarsch ist in der Heilig-Kreuz-Kirche in Merzalben gegeben worden. Die Hilfsprojekte wurden vorgestellt, für die in diesem Jahr gesammelt wird. Viele lobende Worte fielen.

Gesammelt wird für das Hilfsprojekt für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche in Hiehatro in der Nähe von Atakpamé der Stiftung „Aimer la Vie“ (Liebe das Leben) in Togo. Diese Stiftung wird gefördert von Pfarrer Wolfgang Emanuel, Leiter der Pfarrei Heilige Elisabeth in Zweibrücken. Emanuel ist ein Sohn der Gemeinde Merzalben und zelebrierte den Auftaktgottesdienst an seinem Heimataltar. Er stellte in einer beindruckend-beklemmenden Videopräsentation die Menschen seines Hilfsprojektes vor.

Weiterhin wird durch diese Aktion das Heim „Herz Jesu Ashram“ in Kerala, Indien, unterstützt, das sich um Obdachlose, Bettler und arbeitslose Jugendliche und Erwachsene kümmert. Diese Hilfsorganisation wird von Pfarrer Pious Paul Oroplackal (Pfarrei Maria Königin, Rodalben) gefördert.

Josef Cronauer kommt trotz gebrochenen Beins

Organisator Thomas Maria Neuberger (Merzalben) informierte in der Startermesse, dass der Hungermarsch seit 1988 stattfindet. Die Basis dazu wurde von seiner damaligen Merzalber Jugendgruppe gelegt. Neuberger betonte, dass es um mehr gehe, als einen Tropfen auf einen heißen Stein zu geben. Vielmehr würden Zeichen der Hoffnung gesetzt gegen Armut, Hunger und Krankheit.

Pfarrer Emanuel richtete lobende Worte an Brigitte Leininger (Rodalben) und Thomas Neuberger, die sich für die gute Sache immer wieder stark machen. Neuberger seinerseits dankte dem „Senior-Spitzenmanager“ Josef Cronauer aus Clausen für sein großes Engagement. Cronauer, gerade 80 Jahre alt geworden, habe es sich nicht nehmen lassen, trotz gebrochenen Beins beim Auftakt des Hungermarsches anwesend zu sein. Nach einer kleinen Wanderung gab es einen gemeinsamen, gemütlichen Ausklang im Pfarrheim.

Info

Das Hungermarschkonto für Spenden: Sparkasse Südwestpfalz, Iban DE82 5425 0010 0004 0010 01