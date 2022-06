„Elementenweg“, „Walderlebnisweg“ und einmal „Rund um Geiselberg“: So heißen die drei Wege, die die Gemeinde Geiselberg auserkoren hat, um sie ins geplante Besucherlenkungskonzept der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben einzubringen.

Im Rahmen dieses Konzeptes werden Wege ausgewiesen, die bestimmte Qualitätskriterien und Standards erfüllen. Diese ausgesuchten Wege werden attraktiv gestaltet und auch in Zukunft gepflegt und unterhalten. Bisher gibt es auf Geiselberger Gemarkung 75,2 Kilometer Wege. Diese zu unterhalten ist auf Dauer nicht leistbar. Die drei neuen Wege bringen es in Addition auf eine Streckenlänge von 32,3 Kilometer.

Gemeinsam mit dem Nachbarn Steinalben

Den „Elementenweg“ möchte Geiselberg in Kooperation mit der Nachbargemeinde Steinalben umsetzen. Er sieht unter anderem die Einbeziehung des Bahnhofes in Steinalben vor, erläuterte Geiselbergs Bürgermeisterin Marika Vatter (FWG) bei der jüngsten Ratssitzung. 8,8 Kilometer lang ist dieser Weg, der auch die Geiselberger Ortsmitte auf der Route hat und den bereits vorhandenen Panoramaweg mit nutzt. 4.1 Kilometer lang wird der „Walderlebnisweg“, der in Zusammenarbeit mit einem Waldpädagogen gestaltet werden soll. Weg Nummer drei erfordert ein bisschen Kondition. Auf 19,4 Kilometern geht es rund um Geiselberg.

Was Bänke, Tische, Schutzhüttenstandort und ähnliches anbelangt, soll die Planung im Juni konkretisiert werden. Ein Wunsch wäre es zum Beispiel, ein Fernglas aufzustellen, das den Blick auf den Donnersberg ermöglicht, skizzierte Vatter Ideen. Es stehe noch nicht fest, ob die Beschilderung und die Bänke, Tische und Liegen bezuschusst werden, erläuterte sie. Ziel sei, dass bis Ende 2023 spätestens 2024 die Wege ausgeschildert sind. Die Wege hat Ratsmitglied Ralf Weißmann GPS-gestützt genau vermessen.