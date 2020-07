Lange war unklar, ob die Jubiläumswanderwoche des Pfälzerwald-Vereins Dahn überhaupt stattfinden kann, nun hat sich der Vorstand entschieden, die 30. Auflage vom 2. bis 8. August auszurichten. Einige Einschränkungen wird es aber geben.

Aufmerksam hat der Verein die Lockerungen der Corona-Hygienemaßnahmen verfolgt, nun freut sich Martin Stüve, der Vorsitzende des Pfälzerwald-Vereins (PWV), dass die Wanderwoche stattfinden kann. Viele Einheimische und Gäste haben sehnsüchtig darauf gewartet, sagt er. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber: Das beliebte Waldfest muss ausfallen. „Wir würden die geltende Maximalanzahl von 350 Personen für Versammlungen im Freien weit überschreiten“, so Stüve. Bei den Wanderungen und Fahrten müssen die Hygienevorschriften eingehalten werden. Alle Wanderer müssen sich registrieren lassen und im Bus und beim Betreten der Hütten einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Sieben Touren warten auf die Wanderer

Mit einer Ausnahme ist der Treffpunkt für alle Wanderungen und Busfahrten an der Tourist-Info der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, Schulstraße 29. Startzeit ist am Sonntag, Montag, Dienstag und Samstag um 10 Uhr, am Mittwoch und Donnerstag um 9.45 Uhr und am Freitag um 13.30 Uhr. Die Wanderführer Rudolf Dauenhauer, Hans Gehrig, Jürgen Hussinger, Klaus Schröder und Martin Stüve stehen in den Startlöchern. Die Touren sind zwischen zehn bis zwölf Kilometer lang.

Los geht es am Sonntag, 2. August, um 9.30 Uhr mit der Ausgabe der Laufzettel. Danach geht es über zehn Kilometer durch den Dahner Wald zur Einkehr in der PWV-Hütte im Schneiderfeld. Den Rückweg können die Wanderer selbst gestalten.

Am Montag, 3. August, geht es für die Wanderer „Auf neuen Wegen zum Köhlerplatz in Erfweiler“.

Der Dienstag, 4. August, führt die Teilnehmer über Kaltenbächel, Napoleonsfelsen zur Schmalsteinhütte, wo eine Einkehr geplant ist. Den Rückweg können die Wanderer mit der Eisenbahn ab Bruchweiler oder über den Neubrückhübel zu Fuß bestreiten.

Am Mittwoch, 5. August, treffen sich die Wanderer am Bahnhof Süd. Um 9.45 Uhr geht es nach Bruchweiler. Über Kastellfels und Heidenberg wird die PWV-Hütte am Drachenfels angelaufen. Der Rückweg kann zu Fuß oder mit dem Linienbus erfolgen.

Die Weintour am Donnerstag, 6. August, startet ebenfalls um 9.45 Uhr. Es geht mit dem Bus nach Dernbach, über die Landauer Hütte zur Trifelsblickhütte, St.-Anna-Hütte und über Burrweiler durch die Weinberge nach Flemlingen. Eine Einkehr ist am Nachmittag im Weingut Marienhof geplant.

Am Freitag, 7. August, ist die Ehrung der Wanderer und der Abschluss der Wanderwoche in der Dahner PWV-Hütte im Schneiderfeld geplant.

Für die Nimmersatten gibt es am Samstag, 8. August, noch einen Nachschlag: Die Tour führt über die Äußermühle nach Hinterweidenthal zum Gasthaus Ehrstein.

Infos für Teilnehmer

Die Teilnahme an den Wanderungen ist grundsätzlich kostenlos. Auslagen für Busfahrten und Verpflegung werden allerdings berechnet. Bei Busfahrten erfolgt die Teilnahme in der Reihenfolge der Anmeldung. Wenn für die Mittagsrast keine Einkehr angegeben ist, wird eigene Rucksackverpflegung vorausgesetzt. Weitere Infos und Anmeldung bei Martin Stüve unter Telefon 0176-66694137.