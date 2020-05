2530 Euro kamen bei Adventsmarkt und -konzert in Höheinöd als Spende für das Hospiz Haus Magdalena in Pirmasens zusammen. Sie habe sich eigentlich auf das Dorffest und die leckeren Dampfnudeln gefreut, bekannte Hospizleiterin Simone Jennewein bei der Übergabe.

Normalerweise wird das Geld, das die Höheinöder an diesem Adventswochenende immer für einen guten Zweck erwirtschaften, beim Dorffest überreicht. Das fällt in diesem Jahr bedingt durch die Corona-Pandemie aus. Die Vertreter der Gemeinde und Vereine, Erika und Lothar Weber, Walter Fuchs, Karl-Heinz Sposny, Mike Mangold und Susanne Heim überreichten Simone Jennewein die Schecks deshalb am Dienstag vergangener Woche vor dem Höheinöder Bürgerhaus, wo normalerweise das Dorffest gefeiert wird.

„Gut angelegt“

Er sei stolz auf die Höheinöder, die eine solch tolle Summe ermöglicht hätten, sagte Bürgermeister Lothar Weber. Nicht zum ersten Mal wird das Hospiz mit einer Spende bedacht, und die vorherigen hätten auch private Spenden aus Höheinöd zur Folge gehabt, erzählte Jennewein. Das spreche für die Höheinöder, waren sich Weber und der Beigeordnete Mike Mangold, der zugleich Vorsitzender des organisierenden Verkehrsausschusses ist, einig. 830 Euro stammen vom Adventskonzert. „Eine Rekordsumme“, verkündete Walter Fuchs vom Gesangverein. Den Menschen sei bewusst, wie wichtig die Arbeit im Hospiz ist. Das wird derzeit um einen Neubau erweitert, der zwölf Plätze bietet. Der Träger ist zur Finanzierung auf Spenden angewiesen. „Das Geld ist gut angelegt“, versprach Jennewein. Sie durfte nicht nur das Geld mitnehmen, sondern auch die Zusicherung der Landfrauen-Vorsitzenden Susanne Heim und Erika Weber, dass die Höheinöder Landfrauen für das Hospiz Dampfnudeln backen werden, sobald die Corona-Pandemie einen Termin erlaubt.