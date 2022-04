Unser Dorf soll sauberer werden, hatten sich 20 Bürger aus Nünschweiler vorgenommen und den Aktionstag „saubere Umwelt“ bestritten. Es hatte sich einiges an Unrat angesammelt: 2,5 Tonnen kamen zusammen.

Dass es am Ende der Aufräum-Aktion mehr als 2,5 Tonnen Müll sein würden, die aus der Natur geräumt werden, damit hatten die fleißigen Helfer vom Kindes- bis zum Rentenalter nicht unbedingt gerechnet. Das Unverständnis über Menschen, die ihren Müll einfach achtlos in der Natur entsorgen, was etliche Gefahren birgt, wuchs im Laufe der Aktion stetig. Allein die alten Autoreifen, die aus der Natur geholt wurden, füllten einen großen Anhänger. Dazu fanden sich alte, verrostete Fässer und jede Menge Plastik und auch Müll, der durch Essen zum Mitnehmen entsteht.

„Das Ergebnis unseres Umwelttages in Nünschweiler kann sich, wenn es auch ein sehr trauriges ist, sehen lassen“, bilanzierte Bürgermeister Jürgen Beil. In zweieinhalb Stunden sammelten die freiwilligen Helfer den Unrat, der, so Beil, „von rückgratlosen und gewissenlosen Umweltsündern in unsere Natur geworfen wurde“. Er freute sich über den Einsatz der Menschen für die Umwelt, die den Dreck anderer Menschen sachgemäß entsorgten. Den Einsatz unterstützten örtliche Landwirte, die das notwendige schwere Gerät bereitstellten. Für Essen und Trinken sorgte die Feuerwehr.