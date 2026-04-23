Eine große Benefizveranstaltung organisieren die Laienschauspieler der Althornbacher Storcheschnäbbel für den 9. Mai.

Dass die Althornbacher Storcheschnäbbel ihren 25. Geburtstag feiern, ist die gute Nachricht. Doch es gibt auch schlechte. Derzeit ist die Theatergruppe arg gebeutelt. Gleich zwei Schauspielerinnen inklusive der Gründerin Petra Utzinger fallen aus. Sie ist seit Monaten krankgeschrieben. Schlimmer noch hat es Nicole Feix getroffen. Die gelernte Friseurin aus Hornbach erlitt im Dezember eine Sepsis. Das ist eine Blutvergiftung und eine lebensbedrohliche Reaktion auf eine Infektion, bei der das Immunsystem eigene Organe schädigt. Als Folge musste ihr ein Bein amputiert werden, um ihr Leben zu retten. Arbeiten kann sie seitdem nicht mehr, und schauspielern schon gar nicht.

Um Nicole Feix, die seit mehr als zehn Jahren bei den Althornbachern auftritt, zu unterstützen, hat die Truppe um Petra Utzinger ihr das Jubiläum gewidmet. Nachdem die geplante Aufführung des Stückes „Kaufhaus in Trouble“ im November 2025 bereits krankheitsbedingt abgesagt werden musste, wird es aufgrund der Umstände auch in diesem Jahr voraussichtlich kein Theaterstück der Storcheschnäbbel geben. Im Bürgerhaus Althornbach wird am Samstag, 9. Mai, ab 19 Uhr allerdings gefeiert. Und zwar mit Bauer Sepp und Heike Förch, bekannt als „die Frau Allerschennscht“ und Präsidentin des Karnevalsverein Zweibrücken (KVZ). Auch „de Härtschd“ alias Oliver Betzer aus dem Dahner Felsenland wird die rund 160 erwarteten Besucher unterhalten.

Theatergruppe muss umziehen

Da die Hornbacher Pirminiushalle, in der die Theatergruppe normalerweise auftritt, am Jubiläums-Samstag anderweitig vermietet ist, gibt es weniger Eintrittskarten, als man laut Sophia Lang hätte verkaufen können. Denn in Althornbach sind die Sitzplätze beschränkt. Die Glitterqueens des befreundeten saarländischen Theatervereins Thalia Ludweiler treten ebenfalls auf. Zwischen den Programmpunkten sorgen Manuela Kipp, die hauptsächlich als Moderatorin durch den Abend führt, und die anderen Storcheschnäbbel für kurzweilige Übergänge und Zwischen-Geschichten. Unterstützt wird die Benefizveranstaltung, deren Erlös komplett der 37-jährigen Nicole Feix zugutekommen wird, von ihrem bisherigen Arbeitgeber, dem Salon Schlicher in Zweibrücken. Bei der Programmzusammenstellung hat Tobias Paltz als Bauer Sepp seine Kontakte spielen lassen.

Unterstützung haben die Storcheschnäbbel aber auch personell nötig. Denn laut Sophia Lang fallen nicht nur in diesem Jahr mit ihrer Mutter Petra Utzinger und Nicole Feix zwei Stützen aus. „Wir sind nur noch zu viert, und für vier Leute gibt es keine sinnvollen Stücke. Daher suchen wir dringend Mitstreiter, die gerne auf der Bühne spielen würden“, sagt sie. Interessenten können sich bei Sophia Lang unter Telefon 01515/8897926 melden.

Info

Wenige Restkarten zum Vorverkaufspreis von 18 Euro gibt es noch beim Allianz-Büro von Dieter Ziemerle in Althornbach und im Allerlei in Hornbach. Eventuell zurückgegebene Karten an der Abendkasse kosten 20 Euro.