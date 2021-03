Eine Faschingsveranstaltung im Dahner Festzelt im Februar 2020 hat am Donnerstag noch einmal das Amtsgericht Pirmasens beschäftigt. Dort war ein 24-Jähriger in einen Streit mit Polizisten geraten, der blutig endete.

Das Gericht in Pirmasens verurteilte einen 24-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland wegen Widerstands in zwei Fällen, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 50 Euro, also zu 7500 Euro.

Aber „es war ein Ausnahmefall“, betonte sogar die Richterin. Im Zelt war es zu Tumulten gekommen, die der Angeklagte nicht ausgelöst hatte. Die Polizei führte mehrere Personen, darunter den 24-Jährigen, in den Eingangsbereich, um ihre Personalien festzustellen und die Situation zu klären. Der Angeklagte zeigte seinen Ausweis. Aber dann mischten sich andere Festbesucher ein, und die Situation eskalierte.

Angeklagter: Mund voller Blut, keine Luft bekommen

Er habe die Freunde nur beruhigen wollen, sagte der 24-Jährige vor Gericht. Aber für die Polizei habe es wohl ausgesehen, als wolle er flüchten. Die Beamten brachten ihn zu Boden, und irgendwie stürzten alle gemeinsam. Auf der Erde habe der Angeklagte mit den Beinen den Oberkörper eines Polizisten umklammert und wild um sich geschlagen, berichtete ein Beamter. Schlagstock und Pfefferspray kamen zum Einsatz. Als der 24-Jährige ins Polizeiauto einsteigen sollte, widersetzte er sich mit Fußtritten, wobei ein Beamter verletzt wurde. Außerdem beleidigte er die Polizisten.

Der Angeklagte erklärte über seinen Verteidiger Stefan Beck, dass er beim Hinfallen eine offene und stark blutende Nasenbeinfraktur erlitten habe. Sein Mund sei voller Blut gewesen, und er habe keine Luft bekommen. Deshalb habe er sich aus der Fixierung befreien wollen – nicht aus Widerwillen gegen die Polizei. Sein Mandant sei an der Nase operiert worden und habe für 14 Tage eine Nasenschiene tragen müssen. Er legte entsprechende Krankenhausberichte vor.

Gericht hält Freiheitsstrafe nicht für nötig

Dies sei „kein Vorwurf an die Polizei, sondern eine Erklärung, warum mein Mandant so agiert hat“, betonte Beck. Außerdem habe der Alkohol seine Wirkung entfaltet. Er errechnete eine Blutalkoholkonzentration von 1,76 Promille zur Tatzeit. Der Angeklagte entschuldigte sich bei den Beamten.

Beck strebte eine Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung von 3000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung an. Er wies darauf hin, dass die Verfahren gegen die Leute, die „Öl ins Feuer geschüttet“ hätten, eingestellt wurden – ohne Auflagen. Aber Oberamtsanwalt Jörg Amstadt sagte: „Nein. Es geht nicht, dass er sich so verhält.“ Er beantragte eine Bewährungsstrafe von fünf Monaten und als Auflage 1500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung. Der Verteidiger plädierte nun auf eine Geldstrafe.

Auch das Gericht hielt eine Freiheitsstrafe in diesem Fall für nicht erforderlich. Durch seine erheblichen Verletzungen habe der 24-Jährige schon einen Denkzettel erhalten. Das Urteil ist rechtskräftig.