Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Heidi Stöbener aus Hauenstein gewinnt 23.700 Euro – ganz überraschend. Denn ohne ihr Wissen hat sie beim TV-„Quiz für Dich“ mitgemacht . Ein Teil des Geldes soll nun in ein neues Projekt fließen, bei dem sie Menschen an der ukrainischen Grenze und Geflüchteten helfen will.

„Ich glaube, dass ich in meinem Leben noch nie so sprachlos war“, sagt Heidi Stöbener über ihren Gewinn von 23.700 Euro bei der Fernsehsendung „Quiz für