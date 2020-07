Die Feldwege um Althornbach sind in einem desaströsen Zustand. Die Folge: Bis 2023 soll der Feldwegebeitrag stufenweise verdreifacht werden. Die Gemeinde befürchtet, dass sie sonst die Unterhaltungskosten, die in den nächsten Jahren anstehen, nicht stemmen kann.

Noch zahlen die Bauern rund 10 Euro pro Hektar für die Unterhaltung der Feldwege. Der Gemeinderat stimmte am Dienstagabend einstimmig dafür, dass der Beitrag 2021 auf 20 Euro, 2022 auf 25 Euro und 2023 auf 30 Euro pro Hektar steigen soll. Ohne die Erhöhung könnte die Gemeinde die Kosten für die Feldwege-Unterhaltung nicht bezahlen. Der Bürgermeister führte an, dass die modernen Landmaschinen die Wege wesentlich mehr belasten: „Unsere Satzung ist von 1977. Wenn man sich die Traktoren heute anschaut, die hat es so 1977 nicht gegeben.“