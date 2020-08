200 Freiwillige kamen am Sonntag zur Typisierungaktion für die an Leukämie erkrankte Lisa Bialkowski in die Halle der Rodalber Mozartschule. Das vermeldete am späten Sonntagnachmittag der Aufsicht führende Arzt Wolfgang Hennes. Nun hoffen alle Teilnehmer, dass die entscheidende Hilfe aus Rodalben kommt.

Unter Mitwirkung von Krankenpflegern, Arzthelferinnen und Helfern des Roten Kreuzes war den bereitwilligen Spendern, alle im Alter zwischen 17 und 45 Jahren, fünf bis zehn Milliliter Blut für die Laboruntersuchung entnommen worden. Gesucht wird ein genetischer Zwilling für Lisa Bialkowski. Denn der wäre der Lebensretter für die 21-Jährige, die seit Anfang Juni in der Uniklinik Homburg mit Bestrahlung und Chemotherapie behandelt wird.

Die schreckliche Zufallsdiagnose hatte die junge Rodalberin am Abend des 4. Juni wie aus heiterem Himmel aus ihrem Alltag gerissen. Den Lebensmut hat sich die 21-Jährige, die an der Uni Landau Lehramt für Grundschule studiert, bewahrt. Sie sehnt den Erfolg der Typisierungsaktion herbei. Parallel läuft eine Online-Registrierung der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, bei der die Typisierung über Zellen der Mundschleimhaut erfolgt.