20 Absolventinnen und Absolventen haben Michael Dürphold, Leiter der Realschule plus in Dahn, und Ansgar Uelhoff, Koordinator der Fachoberschule, mit dem Fachabitur in die Zukunft entlassen. „Seid achtsam gegenüber euch selbst und anderen und vergesst nicht, dass Mitgefühl und Empathie die Welt zu einem besseren Ort machen“, gab der Schulleiter den jungen Leuten mit auf den Weg. Uelhoff ergänzte: „Hört nicht auf zu fragen und zu hinterfragen angesichts von zahlreichen Fakenews“. Zum zweiten Mal in 13 Jahren haben alle Schüler des Jahrgangs ihre Abschlussprüfungen bestanden. Erstmals gab es einen Notendurchschnitt von 1,0. Viel Lob erhielten die Absolventen für ihre Leistungen, die sie trotz Corona-Einschränkungen erbracht haben. Ein Dank ging an die Betriebe, die jedes Jahr Praktikanten aufnehmen: „Es kommen immer mehr dazu, und die allermeisten sind sehr zufrieden mit euch“, sagte Uelhoff. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von einer Band von ehemaligen Schülern.

Folgende Schülerinnen und Schüler wurden ausgezeichnet: Leon Luca Frary aus Bundenthal: bestes Zeugnis Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung (1,0), Wirtschaft und Verwaltung, Deutsch, Projekt Marketing; Eva Burkhart aus Bruchweiler-Bärenbach: bestes Zeugnis der Fachrichtung Gesundheit und Pflege (1,5), Gesundheit und Pflege, Sprachen; Melina Metzger aus Busenberg: Mathematik; Lena Dilger aus Dahn: Chemie; Johanna Hünerfauth aus Bundenthal und Christina Schmitt aus Dahn: Projekt Marketing; Marie Anna Gölzer aus Lemberg: Musik. Die Fachhochschulreife erreichten außerdem: Anna-Sophie Kretzschmar aus Bruchweiler-Bärenbach; Marlon Luca Neuhart, Fabian Kustes aus Hinterweidenthal; Sophia Radke aus Fischbach bei Dahn; Sarali Stavroula aus Bundenthal; Valerian Spielberger aus Hauenstein; Lars David Becker aus Erfweiler; Noah Hey aus Bobenthal; Henning Petri aus Erlenbach; Ella Paula Schlachter aus Ruppertsweiler; Maximilian Schreiner aus Dahn; Xiaotong Su aus Pirmasens und Mona Wollner aus Lemberg.