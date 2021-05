Auch an einem verregneten Februartag hat Revierleiter Christoph Wagner vom Forstzweckverband Holzland gut lachen, wenn er auf dem Wertholzplatz am Forstamt Johanniskreuz nach den Eichen schaut, die er in die Submission des Forstamtes eingebracht hat. 20 Eichen aus dem Gemeindewald Waldfischbach-Burgalben verkaufte Wagner hier für 20.800 Euro.

„Im Schnitt wurden pro Festmeter 711 Euro erlöst“, bilanziert Wagner zufrieden. Knapp 30 Festmeter Eichenholz, verteilt auf 20 Stämme, hatte er in die Submission gegeben. Die Braut, das ist der wertvollste Stamm, brachte einen Erlös von 1681 Euro. „Pro Festmeter 989 Euro“, sagt Wagner. 1,7 Festmeter feinstes Eichenholz umfasste die Braut. Ein weiterer Stamm mit 2,67 Festmetern brachte die höchste Einzelsumme: 2600 Euro. Pro Festmeter 974 Euro. „Beide Stämme wurden an deutsche Furnierhersteller verkauft“, erzählt Wagner. Das Eichenholz aus Waldfischbach-Burgalben wird in absehbarer Zeit Möbel zu Hinguckern machen.

Gefragt waren die Stämme aus dem Wald von Waldfischbach-Burgalben auch wieder bei französischen Fassbauern. Ein Fasshersteller aus Bordeaux sicherte sich einen wertvollen Stamm, aber die pfälzischen Eichen gefielen auch Kunden aus Luxemburg und Österreich. Die Eichen hatten rund 300 Jahre im Wald gestanden.

Nachfrage ist hoch

2014 hatte Wagner schon mal Eichen aus Waldfischbach-Burgalben zur Submission gegeben. Damals waren es 44 Festmeter Eichenholz. Im Schnitt wurden pro Festmeter 557 Euro erlöst. Dass die Preise jetzt deutlich darüber lagen, hänge mit der Preisentwicklung auf dem Wertholzmarkt zusammen. „Die Nachfrage nach diesem Holz ist hoch“, erläutert Wagner. Das Holz, dass er bei der Submission am 1. Februar angeboten hatte, sei von homogen guter Qualität gewesen. Die Preise für den Festmeter bei den einzelnen Stämmen „haben nicht so stark geschwankt“. Über Wagners Verkaufserfolg kann sich auch die Gemeinde Waldfischbach-Burgalben freuen: Ihrem Forsthaushalt kommt der Erlös zu Gute.

Um diese Preise zu erzielen, „war aber schon ein bisschen Arbeit notwendig“, sagt Wagner lachend. Im November wurden die Eichen in den Waldabteilungen Kumpf und Sommerkopf geschlagen. Dort lagerten sie zunächst am Weg, wurden dann zurechtgeschnitten. „Vielleicht haben wir dieses Mal den Schnitt auch richtig gut getroffen“, sagt der Revierleiter. Er entscheidet letztlich, wie lang ein Eichenstamm ist, der angeboten wird. „Da stellt sich immer die Frage, lässt man ein Stück mehr dran? Sinkt dadurch der Preis, weil dieses Stück noch immer sehr gute, aber vielleicht nicht mehr exzellente Qualität hat?“

Reste ins Elsass und nach Asien verkauft

Nach all den Überlegungen wurde die Säge angesetzt. Die Stämme wurden vorsichtig nach Johanniskreuz transportiert. Die vorbereitenden Arbeiten waren damit noch nicht beendet: Die Stämme mussten gesäubert werden, inklusive Rinde, sodass mögliche Bräute den Kunden sofort ins Auge fallen. Auf dem Platz bei Johanniskreuz wurden die letzten Kosmetikschnitte gesetzt, damit der Stamm perfekt in Szene gesetzt war. „Der Aufwand hat sich gelohnt“, meint Wagner.

Neben diesen 29 Festmetern Eichenholz gab es bei den beiden Hieben in Waldfischbach-Burgalben noch 35 Festmeter als sogenannte Zweitlänge. Das sind die verbliebenen Reste der Stämme, die für die Wertholzsubmission zurechtgeschnitten wurden. Auch sie wurden verkauft, ins Elsass und überwiegend nach Asien.

„Die Eiche braucht sehr viel Licht“

Verbunden mit dem Verkauf ist die nachhaltige Waldbewirtschaftung: Nachdem 2014 Eichen entnommen worden waren, wurde in diesen Waldabteilungen eine intensive Naturverjüngung begonnen – unter anderem wurden die Flächen eingezäunt, was teuer ist. „Das hat bisher sehr gut funktioniert“, sagt Wagner. In der jüngeren Vergangenheit gab es immer wieder gute Eichenmastjahre. Der älteste Nachwuchs datiert aus 2014, als Samen aufgingen, der jüngste aus dem vergangenen Jahr. Um die Verjüngung fortzusetzen, musste der Revierleiter für bessere Lichtverhältnisse sorgen. „Die Eiche braucht sehr viel Licht“, unterstreicht Wagner. Deshalb seien die jetzt geschlagenen Eichen entfernt worden. Der Generationenwechsel im Wald wurde fortgesetzt, „verbunden mit einem schönen finanziellen Ergebnis“, resümiert Wagner.

Er hatte auch sechs besonders schöne, etwa 180 Jahre alte Lärchen aus dem Schmalenberger Wald in die Submission gegeben. „Für die fand sich leider kein Interessent.“ Das sei der Tatsache geschuldet, „dass in Johanniskreuz tatsächlich nur die Eichenkäufer schauen und bieten“, sagt Wagner. Er habe es aber probieren wollen, denn auch für Lärchenholz der besten Qualität „werden sehr, sehr gute Preise bezahlt“. In Hessen oder Bayern zum Beispiel gebe es regelmäßig Nadelwertholz-Submissionen. „Die Stämme extra dahin zu fahren, hätte sich nicht gelohnt“, sagt Wagner. „Verkauft werden die in jedem Fall.“ Der Revierleiter ist sicher, dass es auch für das schöne Nadelholz Abnehmer gibt.