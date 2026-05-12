Mehr als 70 Tiere versorgt Max Meinhold in Großsteinhausen. Dabei lernt er fürs Fachabi und präsentiert seine Little Farm online. Jetzt plant der 18-Jährige nächste Schritte.

„Ein gerettetes Tier mag nicht die ganze Welt verändern – aber seine Welt verändert sich für immer.“ Dieses Zitat aus der Tierschutzszene fasst alles zusammen, wofür der 18-jährige Max Meinhold aus Großsteinhausen mit seiner Little Farm steht. Tiere hatte er schon von Kindheit an, vor zwei Jahren wurde dann alles größer.

Es begann mit einem Hasen mit nur einem Ohr, der Meinhold sieben Jahre lang begleitete. Er folgte ihm überallhin – und ist nun in der Mitte des brandneuen Logos seiner Little Farm verewigt, das ihm eine Nachbarin zur Feier der Volljährigkeit entworfen hat. Der Großsteinhauser ist mittlerweile im Dorf und darüber hinaus bekannt. Dadurch erhält er viel Unterstützung zum Unterhalt seiner 71 Tiere. Einige davon gehören ihm selbst, andere sind nur auf der Durchreise und werden vermittelt. Alle haben sie eines gemeinsam: Sie kommen aus Beschlagnahmungen, Qualzuchten oder wurden ausgesetzt – und viele warten bei ihm auf ein neues Zuhause.

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Tierliebe hat sich herumgesprochen

Max Meinhold beherbergt Ziegen, Schafe, Hühner, Hasen, Enten, Katzen und Kaninchen. Zwei Senioren aus dem Dorf stechen für die Nager jedes Wochenende Löwenzahn, die Kita kommt regelmäßig zum Helfen und auch andere Freunde und freiwillige Helfer unterstützen ihn. Vom Wasgaumarkt in Hornbach erhält Meinhold regelmäßig Futterspenden. Sogar seine Lehrer bringen sich ein. Bisher ist er trotzdem alleine verantwortlich für die kleine Farm, auch finanziell. Er ist bei der Versorgung seiner Tiere auf Spenden angewiesen. Da ihm die Gelände für die Tierhaltung bisher immer nur vorübergehend zur Verfügung gestellt wurden, musste er mit ihnen schon drei Mal umziehen.

Jetzt, da er endlich volljährig ist, einen Verein gründen und ein Konto eröffnen darf, soll aus seiner Little Farm ein eingetragener Verein werden. Er hofft, dass damit die Finanzierung stabiler wird. „Wir könnten Kindergeburtstage, Helfer-, Hof- und Besuchstage anbieten“, erzählt Meinhold. Es soll dann ein offizielles Spendenkonto geben. Man kann seinem Projekt aber auch jetzt schon über Paypal oder eine Amazon-Wunschliste Unterstützung zukommen lassen. Bedarf gibt es genug: Es kommt immer mal wieder vor, dass ihm Leute anonym Tiere vor die Tür stellen – seine Tierliebe hat sich herumgesprochen. Die Little Farm findet man auf Instagram, die Followerzahl wächst und liegt mittlerweile bei mehr als 400.

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Interessierte können immer vorbeikommen

Meinhold ist immer für seine Tiere da: „Ich bin jeden Tag hier, 365 Tage im Jahr. Wenn ich weggehen will, muss ich das langfristig planen, damit jemand für die Tiere da ist. Wenn ich in Urlaub fahren will und ein Tier wird krank, gehe ich nicht weg. Ich mache grade mein Fachabi, aber ich bin jeden Tag hier, mache meine Hausaufgaben und lerne über Kopfhörer, abends mache ich Social Media.“

Trotzdem ist dem 18-Jährigen klar, dass er sein Leben ein Stück weit von dem der Tiere trennen muss, damit für ihn auch etwas übrig bleibt. Für seine berufliche Zukunft hat er noch keine Pläne. Aber eines steht für ihn fest: Die kleine Farm ist seine „Für-immer-Lebensweise“, das Projekt dürfe gerne größer werden. „Wenn jemand ein geeignetes Gelände im Umkreis von Großsteinhausen zu verkaufen hat, darf er sich gerne bei mir melden, zehn bis 15 Kilometer Entfernung sind völlig okay.“

Wer sich die Little Farm anschauen möchte, kann einfach spontan in der Hauptstraße 38 in Großsteinhausen vorbeikommen: „Einfach kurz vorher schreiben oder anrufen unter 0151 57506776.“ Max Meinhold freut sich über Spenden wie Frischfutter, Gemüse, Obst oder Katzenfutter. Auch Sachspenden sind willkommen, Kaninchenhäuser zum Beispiel.