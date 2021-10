Insgesamt 18.000 Euro werden nun in die Verbesserung der Notfallversorgung im Dahner Felsenland fließen. Damit unterstützt der Förderverein zur Lebensrettung dort den Rettungsdienst und die Notärzte.

Die Unterstützung für Rettungsdienst und Notärzte in Höhe von insgesamt 18.000 Euro hat der Vorstand des Fördervereins vor wenigen Tagen beschlossen, wie dessen Vorsitzender Wolfgang Bambey mitteilte.

Im Einzelnen fördert der Verein mit 6400 Euro eine Fortbildungsveranstaltung für Rettungsdienst und Notärzte zur Nutzung des vom Verein beschafften Mini-Ultraschallgerätes, das vor Ort Untersuchungen ermöglicht. Die vom Verein schon vor Jahren finanzierte Simulationspuppe, die der Übung an Verletzten dient, soll für 1000 Euro etwas „aufgepeppt“ werden. Darüber hinaus sollen für die Puppe ergänzende Module für 4300 Euro bestellt werden, um tatsächliche Verletzungen, wie zum Beispiel ein Beinbruch, nachstellen zu können. Damit ließen sich, so Bambey, Hilfeleistungen an verletzten Patienten noch besser trainieren. Dazu gehöre auch ein Trauma-Management.

Auch ein Trainingskurs für Kinder-Notfälle

Außerdem soll mit 6200 Euro ein Trainingskurs für Notfälle bei Kindern finanziert werden. Denn in solchen Fällen seien, erläutert der Vorsitzende, Rettungskräfte besonders psychisch belastet. In der Ausbildung gehe es aber eher um verletzte Erwachsene.

Schließlich sollen für gut 100 Euro spezielle Kanülen für das vom Verein beschaffte Blutgasanalyse-Gerät beschafft werden, die zur Testung von Arterienblut dienen, was auch wiederholte Testung zulasse. Die offizielle Übergabe des Blutgasanalyse-Gerätes soll demnächst erfolgen, wenn alle Notärzte auf das Gerät geschult sind.

Gute Ausrüstung gerade bei langen Wegen wichtig

Entsprechend dem Satzungszweck verbessert der Förderverein zur Lebensrettung seit 2007 mit seiner Unterstützung die Notfallversorgung in der Region, insbesondere nach der Schließung des früheren Dahner Krankenhauses. Bei den aktuellen Anschaffungen handele es sich, so Bambey, um Maßnahmen, die über den rettungsdienstlichen Standard deutlich hinausgehen. Aber gerade in dieser weitläufigen Region mit langen Wegen zum nächsten Krankenhaus – in Pirmasens oder Bergzabern – sei ein überdurchschnittlich ausgestatteter Notarzt- und Rettungsdienst besonders wichtig, so Bambey.

Spenden

Wer an den Förderverein zur Lebensrettung spenden will, kann dies unter folgender Verbindung tun: VR-Bank SÜW-Wasgau, IBAN: DE23 5489 1300 0070 8861 03