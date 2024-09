Der Bambini-Tag der Kreisfeuerwehr gastierte dieses Jahr in Maßweiler. Rund ums Feuerwehrhaus waren allerlei Fahrzeuge zur Besichtigung aufgestellt, die Hundestaffel war ebenso vor Ort wie THW, Rettungsdienst und Polizei. Vor allem aber: 160 ganz junge Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis waren am Samstag dabei, informierte Mario Kuhn, Bambini-Wart in Rieschweiler-Mühlbach. Es sei eine gute Sache, dass kreisweit immer mehr Nachwuchswehren für die Kleinsten gegründet werden, betonte Kuhn. Bei den Bambini würden Kinder bereits im Grundschulalter für die Feuerwehr begeistert, dies sei sozusagen die Vorstufe zur Jugendfeuerwehr.