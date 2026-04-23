Der Männergesangverein Hermersberg feiert seinen 150. Geburtstag. Wer den MGV singen hört, hört ausschließlich Männerstimmen. Den Ton gibt aber eine Frau an.

(K)eine reine Männersache. So hatte der Männergesangverein (MGV) Frohsinn Hermersberg seinen Konzertabend im Jahr 2024 überschrieben. Ein Motto, das die aktuelle Situation des MGV Frohsinn beschreibt, der dieser Tage sein 150-jähriges Bestehen feiert. Ein bisschen stolz sind die Männer des MGV schon auf ihr (fast) Alleinstellungsmerkmal: ein reiner Männerchor. Mehr als ein Drittel der 150 Mitglieder singt aktiv. „Wir sind ambitionierte Amateure“, sagen der Vorsitzende Günter Faust, sein Mitvorsitzender Frank Gries sowie die Sänger Markus Zimmer und Jürgen Burkhard. 150 Jahre nach der Gründung noch immer ein reiner Männerchor zu sein, sei etwas Besonderes. Viele Chöre, die vor 150 Jahren allesamt als reine Männerchöre gegründet wurden, sind mittlerweile gemischte Chöre oder existieren nicht mehr. „150 Jahre alt zu werden, ein reiner Männerchor zu sein und sehr aktiv zu sein, das ist in jedem Fall Grund zu feiern“, betont Faust.

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Die Hermersberger Sänger im Alter von etwa 20 bis 80 Jahren haben nichts gegen Frauen. Im Gegenteil. Seit 2018 gibt Selina Schroer – eine Dirigentin – den Ton bei ihnen an. Sie hat kürzlich mit ihrer Familie in Hermersberg gebaut, ihren Lebensmittelpunkt in die Gemeinde verlegt.

Singstunde im Rathaus

1876 waren erstmals 46 Männer in Hermersberg zusammengekommen, um unter dem Namen Frohsinn gemeinsam mehrstimmige Lieder zu singen. Von Beginn an war es den Sängern wichtig, mit Freude und Ehrgeiz zu singen. Das gilt bis heute – auch für die Sänger, die nicht in Hermersberg wohnen, sondern einige Kilometer aus Richtung Pirmasens, Landstuhl oder Kaiserslautern zurücklegen, um bei der wöchentlichen Singstunde im Rathaus dabei zu sein.

Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs verstummten die Sänger. 87 Männer ließen sich trotz Kriegserfahrung die Freude an der Musik nicht nehmen. Sie setzten ab 1919 die Chortätigkeit fort. So lange, bis der Zweite Weltkrieg seine traurigen Spuren in die Vereinschronik schrieb. Acht Jahre lang lag der Chor, der in beiden Kriegen Mitglieder auf den Schlachtfeldern verloren hatte, auf Eis.

125 Sänger beim 90. Jubiläum auf der Bühne

1947 nahm Frohsinn als erster Chor im Sängerkreis Pirmasens seine Tätigkeit wieder auf – mit 118 Sängern. Der Chor begann in den Folgejahren, pfalz- und landesweit Akzente zu setzen. Georg Göpfert, Erich Rutz hießen die Dirigenten, die einen leistungsstarken Chor leiteten. Rundfunk- und Plattenaufnahmen wurden gemacht. Beim 90. Jubiläum des Vereins standen 125 Sänger auf der Bühne. Die großen Kinderfeste inklusive Umzügen, die der MGV veranstaltete, zogen Tausende Besucher an.

1998 übernahm der damalige Bundeschormeister Karl Sieber die Leitung des Chores, der damals schon zu den leistungsstärksten Männerchören der Pfalz zählte. Der allgemeinen Entwicklung konnten sich auch die Hermersberger Sänger nicht ganz entziehen. Die Anzahl der Sänger sank auf 50. Aber es bestand nie die Gefahr, nicht alle Stimmen im Chor mehrfach besetzen zu können.

Vereinseigene Anlage als Verpflichtung

Musikalisch führte Wolfgang Sieber als Dirigent die Hermersberger in die Moderne. Da sind sich Faust, Gries, Burkhard und Zimmer einig. Sieber sei es gelungen, Tradition und Moderne zu verbinden. Unter anderem gründete sich in dieser Zeit der Chor „Frohsinn light“, der von Pop bis Rock alles singt.

Tradition und Moderne verbinden die Hermersberger auch unter der Leitung von Selina Schroer. Klassisches Volkslied oder Pop von den Sportfreunden Stiller: Die Männer aus Hermersberg beherrschen beides und noch viel mehr. Gesungen und gepfiffen wird auch, wenn am Vereinsheim am Gesangvereinsplatz ein Arbeitseinsatz ansteht. Die Sängerhalle ist ein wichtiger Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft. „Natürlich ist eine vereinseigene Anlage auch immer Verpflichtung“, sagt Faust. Der MGV lasse sich als Teil der Hermersberger Dorfgemeinschaft allerdings gerne verpflichten. Schnapsgassenfest ohne die Sänger? „Geht nicht“, sagen die vier MGVler im Chor. Im vergangenen Jahr wurde mit anderen Vereinen erstmals eine Kultursommernacht veranstaltet. Das sei auf Anhieb ein Riesenerfolg gewesen. Wenn es darum geht, sich für den guten Zweck einzusetzen, treten die Männer gerne auf. Bei Feiern im Dorf haben sie meist auch das Hermersberger Lied im Gepäck, das gerne vielstimmig mitgesungen wird. „Adventskonzerte in der Kirche zu Gunsten von Menschen und Einrichtungen, die Hilfe brauchen, machen wir gerne“, sagt Burkhard.

Info

Fürs Jubiläumsjahr haben sich die Sänger und ihre musikalische Leiterin einiges vorgenommen. Der Festakt am Sonntag, 26. April, bei dem auch Sänger geehrt werden, beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 11 Uhr am Gesangvereinsplatz. Die Veranstaltung ist in erster Linie dem engeren Freundeskreis des Chores vorbehalten. Gemeinsam mit allen, die Freude an der Musik haben, wird am 20. Juni gefeiert. Auf der Anlage des MGV wird es ein großes Open Air geben. Das traditionelle Konzert des MGV wird am 31. Oktober im Bürgerhaus in Waldfischbach-Burgalben zu hören sein.

