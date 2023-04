Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nachdem sich am Donnerstag im Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen, einer Senioreneinrichtung des Diakoniezentrums Pirmasens, fünf Corona-Infektionen bestätigt haben, besteht nun der Verdacht, dass 15 weitere Personen infiziert sind. Am Freitag waren noch nicht alle Mitarbeiter und Bewohner getestet.

Wie Stefanie Eyrisch, Geschäftsbereichsleitung Zentrale Dienste des Diakoniezentrums, mitteilte, haben 15 Schnelltests positive Ergebnisse geliefert. Eyrisch betonte allerdings, dass diese Tests