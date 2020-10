Das Gesundheitsamt Südwestpfalz hat am Freitag 15 weitere Corona-Fälle gemeldet. Darunter sind gleich sechs neue Patienten in Zweibrücken.

Die Angaben scheinen im Widerspruch zu den Daten des Landesuntersuchungsamts zu stehen, das in seiner Statistik andere Zahlen für Zweibrücken, Pirmasens und den Kreis nennt. Das liegt laut Landrätin Susanne Ganster daran, dass teilweise Fälle dem Land nachgemeldet wurden. Am Freitag habe man es geschafft, die Unterschiede zu bereinigen, sodass künftig alle Datensätze auf dem aktuellen Stand sein sollten.

Die 15 neuen Fälle sind quer durch die Südwestpfalz verteilt: Zweibrücken hat sechs Einwohner mehr, die positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet wurden. In Pirmasens sind es zwei neue Fälle. Dazu kommen zwei Infektionen in der VG Pirmasens-Land sowie jeweils ein weiterer Patient in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Hauenstein (dieser geht laut Ganster wiederum auf die Hochzeit vom 10. Oktober zurück), Thaleischweiler-Wallhalben, Waldfischbach-Burgalben und Zweibrücken-Land. Insgesamt sind 101 Fälle in der Südwestpfalz aktiv und damit zwei weniger als am Donnerstag.

