Einen Großeinsatz deutscher und französischer Feuerwehrkräfte verursachte am Sonntagnachmittag eine 50-jährige Französin, die auf den Altschlossfelsen abstürzte. Die Frau schwebt laut französischen Zeitungsberichten nicht in Lebensgefahr, musste aber mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagnachmittag, als die Frau mit ihrer Familie von Roppeviller zu den Altschlossfelsen wanderte. Dort ist es dann beim Spaziergang auf den Felsen zum Absturz aus einer Höhe von 15 Metern gekommen, erzählt Hans-Peter Maschino, Wehrleiter der Feuerwehr Pirmasens-Land. Es sei keine Kletterin, sondern eine normale Spaziergängerin gewesen. „Das passiert zwei bis drei Mal im Jahr an dem Fels, meistens beim Fotografieren“, meint Maschino. Die Frau sei von der deutschen Feuerwehr mit einer Schleifkorbtrage zum Rettungswagen gebracht worden und mit diesem zum Eppenbrunner Sportplatz, wo schon der Hubschrauber wartete, der die Verletzte in die Homburger Uniklinik flog. Höhenretter oder andere Spezialkräfte seien nicht nötig gewesen.

Auch französische Feuerwehrleute alarmiert

Da sich der Unfall unweit der französischen Grenze ereignete, riefen die Angehörigen der Verletzten über Notruf offenbar auch die französische Rettungsleitstelle an, die mehrere Gruppen Feuerwehrmänner aus dem Bitscherland sowie die Spezialeinheit „Grimp 57“ aus Saint-Louis-lès-Metz alarmierte, die für die Rettung von Menschen in großen Höhen oder auch in Höhlen ausgebildet ist. „Die Altschlossfelsen liegen halt drei Meter hinter der Grenze“, meint Maschino. Die Hilfe der französischen Kollegen sei nicht nötig gewesen, berichtete Maschino, der jedoch betonte, dass lieber mal ein paar Leute mehr vor Ort seien, als zu wenig. Auf deutscher Seite seien rund 20 Mann im Einsatz gewesen, der rund eine Stunde dauerte.