Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Neubau der kommunalen Kindertagesstätte St. Elisabeth in der Dahner Straße macht Fortschritte. Derweil zeigt sich, dass in Hauenstein dringender Bedarf an Kita-Plätzen besteht. Deshalb hat die Gemeinde reagiert und im Elisabethenhaus eine weitere Gruppe eingerichtet.

15 Kinder ab dem Alter von drei Jahren werden in der altersgemischten Gruppe betreut, die im Erdgeschoss des Elisabethenhauses untergebracht ist. Das ehemalige Schwesternhaus ist räumlich mit der