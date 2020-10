Die Zahl der Briefwähler in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben war zuletzt auf 6000 gestiegen. Bei der Landtagswahl im Frühjahr 2021 sei es nicht unrealistisch, „dass wir bis zu 10 000 Briefwähler haben werden“, sagte Verbandsbürgermeister Thomas Peifer (CDU). Eine logistische Herausforderung, mit der man sich aktuell schon befassen müsse, denn dafür brauche es entsprechende Räume. „Die haben wir im Moment eigentlich nicht“, sagte Peifer mit Blick auf die Raumsituation in den beiden Rathäusern. Was mit der Corona-Pandemie zu tun hat, denn die führte zu räumlichen Umorganisationen. Die Corona-Regelungen gelten weiter, sagte Peifer am Dienstag bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates.