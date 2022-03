Ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und ein Appell für den Frieden kam am Mittwoch aus dem Schulzentrum Dahn. Dort stellten die etwa 1000 Schüler eine gemeinsame Kundgebung auf die Beine. Dabei soll es nicht bleiben.

Ausgegangen war der Impuls zu der Kundgebung sowohl von Lehrern als auch von der Schülervertretung der Realschule plus, sagte Schülersprecherin Maya Stein gegenüber der RHEINPFALZ. „Die Kollegen vom Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium waren auch gleich begeistert und so konnte das eine gemeinsame Aktion der ganzen Schule werden. Wir sind uns einig, dass wir in Zukunft auch öfter gemeinsame Dinge machen wollen“, erläuterte der Schulleiter der Realschule plus, Michael Dürphold.

Auch ein Thema im Unterricht

Der Krieg und seine Auswirkungen auf die Menschen ist ein Thema, auch in den Gesprächen der Schüler untereinander. Aber auch mit Lehrern und im Unterricht wird das Thema zunehmend thematisiert, wie Verbindungslehrer Dominic Stoffel erzählt. Für die Schüler war die Teilnahme an der Aktion freiwillig. Die Motivation vieler fasste ein Schüler der Klassenstufe acht aus: „Krieg ist einfach unnötig und zerstört alles.“ Eine Gruppe Schüler aus der sechsten Klasse ergänzt: „Es war ein gutes Gefühl, dass alle zusammen gestanden haben und gezeigt haben, dass wir Frieden wollen.“ Ob man mit der Aktion etwas ändern könne, da waren sich die Schüler unsicher, hielten es aber für wichtig, Solidarität zu bekunden und nicht einfach nur tatenlos zu sein. Ein Video der Aktion wird auf der Schulhomepage zu sehen sein.

Die Solidaritätskundgebung war ein erster Teil der Aktion. Darüber hinaus werden die Schüler Spenden für die Initiative „Deutschland hilft“ sammeln, und am Sonntag soll es eine Friedensdemo geben.