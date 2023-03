Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

100 Laufräder haben die Verkehrswacht Pirmasens und der Landkreis Südwestpfalz für die 54 Kindergärten im Kreis angeschafft. Die Firma Zweirad Stocker aus Pirmasens hat die in Teilen gelieferten Räder montiert und auf ihre Fahrtüchtigkeit geprüft. Die ersten Räder wurden an den Kindergarten Sankt Georg in Münchweiler übergeben.

Immer weniger Kinder können radeln, die Laufräder schulen das Gleichgewicht und bereiten auf das spätere Fahrradfahren vor. Deshalb freuten sich die Verkehrssicherheitsberater