Seit 100 Jahren ist der Männergesangverein Waldeslust 1923 eine feste Größe im Dorfgeschehen. Die beiden Coronajahre haben den Verein ausgebremst. Doch im Jubiläumsjahr starten die Sänger wieder voll durch. Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten ist am Samstag.

Den Auftakt bildet die Gestaltung des Gottesdienstes am Samstag 7. Januar, um 18 Uhr in der Pfarrkirche Heilig Kreuz mit anschließendem Neujahrsempfang. Mit Ausnahme des Monats August ist für jeden Monat eine Veranstaltung geplant. Konzertante Veranstaltungen wechseln sich ab mit Geselligkeit und Unterhaltung.

Im Februar geht es gleich in die Vollen. Zum 50. Mal veranstaltet der Verein am 10. und 11. Februar seine beliebte Prunksitzung in der Schulturnhalle. Die Aktiven auf der Bühne sind von der Tanzgarde bis zum Männerballett durchweg Eigengewächse. „50 Jahre sind ja eigentlich kein närrisches Jubiläum, aber wir sind trotzdem stolz drauf, und die Besucher erwartet ein ansprechendes Programm. Es wird auch das ein oder andere Revival geben, aber mehr sag ich dazu nicht“, sagt der Vorsitzende Stefan Burkhart mit einem verschmitzten Lächeln.

Vorläufer im Arbeiterverein

Vom gemeinsamen Singen der Männer berichten bereits Aufzeichnungen aus dem Jahr 1910. Damals schon gab es eine Gesangsgruppe im damaligen Arbeiterverein, dessen Mitglieder im November 1923 der MGV gründete. Dirigenten waren immer Lehrer an der Schule, die es über die Jahre hinweg verstanden, auch die Jugend an den Verein heranzuführen. Der Verein entwickelte sich gut, war bei keiner Veranstaltung im Dorf mehr wegzudenken. Bis die Gleichschaltung der Vereine in der NS-Zeit das Singen immer schwieriger machte: Die Sänger waren nicht gewillt, das offizielle braune Liedgut zu schmettern. Dann, mit Ausbruch des Krieges, kam die Vereinstätigkeit bis zum Neubeginn 1948 ganz zum Erliegen.

Erstmals öffentlich in Erscheinung trat der Chor dann zur Beisetzung seines Gründungsvorstandes. Der Verein wurde zu einem Kulturträger des Ortes. Neues Liedgut wurde eingeübt, Weinlieder, Rhein-Lieder, Lieder zur geselligen Unterhaltung und Pfälzer Heimatlieder prägten das Repertoire. Es folgten Zeiten, in denen es keine Seltenheit war, dass der Chor mit 60 und noch mehr Sängern auf der Bühne stand.

Eigenes Vereinsheim bis heute

1969 startete der Verein sein bis dahin größtes Projekt, den Bau des eigenen Sängerheims in der Raiffeisenstraße. Mit großem finanziellem Risiko und in Eigenleistung der Mitglieder und Freunde des Vereins konnte das Vorhaben gestemmt werden und hat sich für den Verein bis heute als Segen erwiesen.

Immer wieder modernisiert und den Anforderungen angepasst ist das Sängerheim heute auf der Höhe der Zeit. Nicht nur für die Singstunden, Veranstaltungen und Frühschoppen, sondern auch als begehrter Festsaal für Geburtstage und Hochzeiten. Aktuell wurde eine rollstuhlgerechte Toilette angebaut, neue Fenster und ein neuer Anstrich folgen in Kürze.

Neuer Schwung mit neuer Dirigentin

Doch auch musikalisch hat sich der Chor weiterentwickelt. Wie bei vielen Chören gibt es auch hier Nachwuchssorgen. „Singende Männer zu finden ist heute gar nicht mehr so einfach“, sagt Burkhart, der selbst seit dem 15. Lebensjahr im Verein singt. Seit einigen Jahren singen die Männer nach dem Dirigat einer Frau. Mit der temperamentvollen Dirigentin Eva Kling kam neuer Schwung in die Männertruppe. Allerdings konnte sie auf eine 42-jährige kompetente und kontinuierliche Arbeit ihres Vorgängers Werner Bendel zurückgreifen.

Neue Akzente hat sie unter anderem beim Einsingen und bei der Stimmschulung gesetzt. Das Repertoire des Chors hat sich erweitert – „ich mag gerne klassische Sachen und bin ein Fan von klassischem Chorliedgut, aber ich höre auch gerne moderne Musik“, sagt Eva Kling. Von moderneren Liedern, beispielsweise von den Sportfreunden Stiller, konnte sie auch die Sänger überzeugen.

Keine Singstunde, in der nicht gelacht wird

Der MGV – das sind aber nicht nur Chorproben und Konzerte, der Chor ist wie eine Familie. Die aktiven Sänger sind zwischen 40 und 86 Jahre alt, es gibt eine gute Harmonie über die Generationen hinweg. „Das Geheimnis hier ist, dass sich keiner zu schade ist, irgendwas zu machen“, erklärt der Vorsitzende. „Jeder bringt sich so ein, wie er kann, eben seinem Alter entsprechend. Die Absprachen klappen gut, mit dem Dienst wechseln wir uns ab, damit es für keinen zu viel wird.“ Die Singstunden sind aber nach wie vor für alle ein Höhepunkt. „Singen beflügelt einfach, man muss das Gehirn anstrengen, sich konzentrieren und vergisst dabei Sorgen und Stress des Alltags“, schwärmt Burkhart. „Die Männer kommen gerne zur Probe, es ist für niemanden nur lästige Pflicht und macht einfach auch Freude, einander zu kennen, zu erfahren, was die anderen denken. Außerdem: Eine Singstunde, in der nicht gelacht wird, gibt es kaum“.

Lob für Disziplin

Zum gemeinsamen Singen gehöre auch die regelmäßige Teilnahme an den Chorproben. „Die Männer sind zwar alles musikalische Laien, aber sehr diszipliniert“, stellt Burkhart fest. Gemeinsam an einem Ziel arbeiten gehört dazu, aber auch die Geselligkeit. Ob Serenadenabend oder Weihnachtskonzert: Beim MGV ist das Haus immer voll, die Zuhörer schätzen die Qualität des Gesangs und die Begeisterung der Sänger und auch die immer wieder wechselnde Zusammenarbeit mit anderen Solisten oder Musikgruppen.

Die jüngste Entwicklung im Verein ist die Gründung eines Frauenchors. Volkslieder, moderne Schlager und englische Lieder stehen auf dem Programm. „Die sind etwas moderner aufgestellt als wir Männer, Englisch können wir nämlich nicht“, sagt Burkhart. „Aber ich kann jedem nur empfehlen einfach mal reinzuschnuppern, singen macht einfach Freude“.

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr

Prunksitzungen am 10. und 11. Februar; Podcast mit Oliver Betzer, Christian Chini und Jürgen Nagel zum Thema Ehrenamt und Vereine am 25. März; Konzert beider Chöre in der Turnhalle am 23. April; Pälzer Comedy am 13. Mai; Hoffest am 11. Juni; Jubiläumsfest vom 21. bis 23. Juli; Kerwe-Essen mit Tanz am 23. September; Pfälzer Abend am 7. Oktober; Festakt zum Jubiläum am 25. November im Sängerheim; Weihnachtskonzert in der Kirche am 23. Dezember.