Ein erheblicher Schaden an der Abwasserleitung im Hof des Schmitshauser Gemeinschaftshauses muss dringend behoben werden. Den größten Teil übernimmt die Versicherung.

Das günstigste Angebot liegt bei 34.600 Euro. Die Versicherungskammer Bayern wird 30.500 Euro übernehmen. Den Rest von 4000 Euro muss die Gemeinde selbst tragen. Das teilte Bürgermeisterin Sabrina Engel am Donnerstag dem Gemeinderat mit. Die Finanzierung ist im Doppelhaushalt eingeplant. Mit den Erd-, Rohrleitungs- und Pflasterarbeiten wurde die Firma SR Bau aus Knopp-Labach beauftragt. Laut der Bürgermeisterin sollen die Maßnahmen noch in dieser Woche beginnen. Die Bauüberwachung übernimmt das Architekturbüro Blaumeiser aus Gersheim für 1.600 Euro.

Nach Abschluss dieser Arbeiten sollen die sanierungsbedürftigen Toiletten im Dorfgemeinschaftshaus erneuert werden. Dabei wird auch eine behindertengerechte Toilette eingebaut. Für Planung, Baubetreuung, Installation, Neuverlegung der Leitungen und den Aufbruch der Bodenplatte sind im Haushalt 2026 100.000 Euro vorgesehen. Zusätzlich erhält die Gemeinde 15.400 Euro Fördermittel aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes. Die Planung und Baubetreuung übernimmt ebenfalls das Architekturbüro Blaumeiser für 17.600 Euro. Ein Bauantrag wurde bereits beim Kreis eingereicht. Bürgermeisterin Engel hofft, dass die Genehmigung bald erteilt wird. Die Toiletten würden insbesondere für die Nutzung durch Familien- und Jugendgruppen benötigt.

Schmitshausen kauft außerdem eine Küchenzeile für das „Haus der Jugend“ für 1.500 Euro, einen größeren Kühlschrank und weitere notwendige Gegenstände. Hierfür bekommt die Gemeinde 2.500 Euro aus dem Regionalen Zukunftsprogramm.