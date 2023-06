Als am Dienstagnachmittag sein Anhänger mit Rundheuballen Feuer fing, konnte der betroffene Landwirt seine Zugmaschine retten, indem er sie vom Anhänger abkoppelte.

Der Einsatz dauerte von 16.15 bis 21 Uhr, sagt Andreas Schumacher, der stellvertretende Wehrleiter der Feuerwehr Zweibrücken-Land. Die Landstraße blieb in dieser Zeit voll gesperrt. Ab Battweiler war kein Durchkommen mehr, gleiches galt ab Reifenberg. Autos, die aus Richtung des Flugplatzes Pottschütthöhe kamen, wurden nach Reifenberg umgeleitet.

Verletzt wurde beim Brand niemand, berichtet Schumacher. Der 38-jährige Landwirt vom Stockbornerhof hat die Flammen laut Polizeibericht selbst bemerkt und den Notruf gewählt. Die brennenden Heuballen auf dem Traktoren-Anhänger wurden von der Feuerwehr abgeladen und auf einer angrenzenden Wiese im Battweiler Tal gelöscht. Den ausgebrannten Hänger transportierte der Landwirt selbst ab, sagt Schumacher.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Was genau den Brand ausgelöst hat, ist weiter unklar. Die Polizei ermittelt in dieser Angelegenheit. Laut Andreas Schumacher ist es keine Seltenheit, dass sich bei alten Landwirtschafts-Anhängern trockene Ladung entzündet. Die Polizei gibt den Schaden mit rund 10.000 Euro an.

Nachdem das Heu gelöscht war, brachte es der Landwirt zum Stockbornerhof, wo die Feuerwehr noch letzte Glutnester löschte.