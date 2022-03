Fischbach. Mehr Hilfsgüter als erwartet kamen nach einem Aufruf im Internet bei der Fundgrube – Hand in Hand an. „Wir wollten mit einem Kombi und einem Anhänger zur Sammelstelle in Höhfröschen fahren“, sagte Christina Fleckenstein, Mitglied im Vorstand. So holten zwei Leute ihre Anhänger, um zu helfen. „Wir haben von unseren Sachen lediglich einen halben Anhänger voll geladen, alles andere waren Spenden von Bürgern, von Hygieneartikeln über Wintersachen bis hin zu Lebensmitteln, wir waren einfach überwältigt“, sagte Fleckenstein.