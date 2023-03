Hornbachs Einsatz für Notfall-Prävention ist lobenswert. Manche Grenze sollte dabei jedoch eingehalten werden.

Der Hornbacher Bürgerfunk mag auf den ersten Blick eine gute Idee mit guten Absichten sein. Aber genau betrachtet, schürt das Projekt Angst. Unnötige Angst. Weder ist es im Winter zu einer Gasmangellage noch zu einem langen Stromausfall gekommen. Und dass das passiert, gilt mittlerweile als eher unwahrscheinlich. Und selbst wenn es so weit kommen sollte: Der Bürgerfunk bringt dann wenig. Das Netz wird überlastet sein, weil alle gleichzeitig alles wissen wollen. Und wir sind auf dem Dorf. Es gibt keine langen Wege, und mittlerweile sollte jeder wissen, dass man in Krisenfällen schnell zum Feuerwehrgebäude fährt. Nun sind 25 Euro für ein Funkgerät nicht die Welt. Aber Reiner Hohn und Rolf Behnke schießen mit dem Bürgerfunk übers Ziel hinaus. Etwas mehr Vertrauen in Politik, Katastrophenschutz und bestehende Notfallpläne würde hier gut tun.