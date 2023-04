Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schuhe aus und Spaß haben: In Höhfröschen gibt es jetzt einen Barfußpfad. Verschiedene Materialien werden mit den Füßen erspürt. Dabei werden die Füße trainiert und das Immunsystem gestärkt. Für die Kinder ist es vor allem ein Spaß.

Der Barfußweg wurde am Wirtschaftsweg am Mohrenkopf, in Form einer Acht angelegt. Dort sprudelt nach trockenen Jahren wieder kühles Nass aus dem Brünnchen.