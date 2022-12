Er war erst als Fußballer bekannt, dann als Politiker. Nicht nur in Lambsborn, seinem Heimatdorf, das er geprägt hat. An Silvester wird Fritz Hellriegel 80.

Am Samstag, feiert Fritz Hellriegel seinen 80. Geburtstag. Vor allem in zweifacher Hinsicht ist sein Wirken für Lambsborn bedeutend. Als Politiker im Gemeinderat, im Verbandsgemeinderat und einst im Amt des Bürgermeisters. Und als einer, der seinem SV Lambsborn diente. Als Spieler, Trainer und Verantwortlicher. Bei der Zweibrücker Stadtverwaltung leitete er zudem das Bürgerbüro.

Am Silvestertag des Jahres 1942 kommt Fritz Hellriegel in Kaiserslautern zur Welt. Nur wegen des Zweiten Weltkriegs nicht in Lambsborn, wo er fast sein ganzes Leben verbracht hat. Seinen Vater hat er nie kennengelernt. „Der ist gefallen. In Afrika. 1943. Und jetzt haben wir wieder einen blöden Krieg“, sinniert der Jubilar nachdenklich, als die RHEINPFALZ ihn für ein Gespräch bei Kaffee und Kuchen zuhause trifft.

Erste Aufmerksamkeit in seinem Dorf erregt der junge Bub als Fußballer beim SV Lambsborn. Auch dem bleibt er treu. Zuerst als Mittelfeldspieler, von der Jugend bis hinein in die Altherrenmannschaft. Dann als Trainer mit B-Lizenz. Noch später als Leiter der Fußballabteilung und stellvertretender Vorsitzender. Nur zwei Jahre spielt Hellriegel anderswo. Aus gutem Grund. „Da war ich bei den VB. Damals war ich in Zweibrücken bei der Bundeswehr. Wir spielten in der zweiten Amateurliga. Das war schon was Höheres, in dieser Zeit. Aber ich bin danach wieder zurück nach Lambsborn.“

1990 wird Hellriegel erstmals Mitglied des Ortsgemeinderates. Von 1994 bis 2004 ist er schließlich Bürgermeister. Aber wie kommt man denn als Fußballspieler in die Politik? „Irgendwann war ich zu alt, um Fußball zu spielen, und dann bin ich in die SPD gegangen. Dann haben sie mich gedrängt, Bürgermeister zu werden. Nachdem der Erwin Bettinger gestorben ist. Ich habe immer gerne Verantwortung übernommen. Ob das gut ist? Das weiß ich nicht. Man kriegt darin ja viel auf den Deckel. Ich war damals lange Spielertrainer gewesen, und das war auch gut für das spätere Bürgermeisteramt. Als Trainer muss man sich schließlich viel anhören. Als Politiker auch. Aber ich hatte in Lambsborn nie Probleme. Ich habe nie jemanden belogen. Das hat es bei mir nicht gegeben. Das wäre für mich undenkbar gewesen“, antwortet Hellriegel.

Zu Bettingers Lebzeiten gelang es, ein Neubaugebiet mit 24 Bauplätzen anzuschieben. Es befindet sich heute rund um die Kita. Unter Hellriegels Amtsführung wurde es vollendet. Lambsborn entwickelte sich, und die Pläne für den ersten Windpark kamen auf. Schwer wog für den amtierenden Bürgermeister im Jahr 2004 – nach zehn Jahren Amtszeit – die äußerst knappe Wahlniederlage gegen Karl Gortner. Acht Stimmen Unterschied waren es damals. Für Hellriegel war das ein schwerer Tag in seinem Leben, gibt er zu. Er kann heute aber wieder lächeln, wenn er von damals berichtet.

Was hielt Hellriegel danach in der Politik? „Damals hatte ich eine Phase, die war gesundheitlich schwierig. Der Fußball hat mich aus dem Tief rausgeholt. Bernd Beck (ein Lambsborner, der für den FC Homburg und für Hertha BSC in der Bundesliga spielte; Anm. der Redaktion) kam zu mir und sagte mir, er wird in Lambsborn Trainer. Wenn ich Spielleiter werde. Das habe ich gemacht.“

Seit 2004 gehört Hellriegel auch dem Verbandsgemeinderat von Bruchmühlbach-Miesau an, als Beigeordneter war er sogar Stellvertreter des Verbandsbürgermeisters. 2008 wird dem Lambsborner eine besondere Ehre zuteil. Aus den Händen des damaligen Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsbehörde Süd in Neustadt, Hans-Jürgen Seimetz, erhält er das Bundesverdienstkreuz am Bande. Für sein Wirken im Sport, in der Politik und in vielen Vereinen, wie dem Vereinsring in seinem Heimatdorf. Wie bringt man alles unter einen Hut? „Meine Frau Hannelore hat immer zu mir gehalten. Schon im Sportheim.“ Und was über Jahrzehnte für seine Gattin galt, gilt auch für die beiden gemeinsamen Töchter.

2024 sind wieder Kommunalwahlen. Tritt der dann 81-Jährige erneut an? Zuerst meint der Jubilar: „Das weiß ich noch nicht.“ Doch am Ende des Gesprächs mit der RHEINPFALZ blitzt er wieder vor; der Mensch, der gerne Verantwortung übernimmt. „Vielleicht will ich es ja doch noch einmal machen.“