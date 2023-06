Immer wieder hat die Stadt Rodalben Investitionen geplant, aber nicht getätigt. Jetzt kann sie großzügig handeln.

Die Haushaltskasse der Stadt Rodalben ist gut gefüllt. Nun beruht dieser Glücksfall nicht nur auf Mehreinnahmen, sondern auch auf Verzögerungen bei der Umsetzung. Das Verschleppen lässt sich schon aus einer einfachen Zahl belegen. Von 20 Maßnahmen, die an Investitionen im Haushalt stehen, tauchten 15 schon in den Haushalten der letzten Jahre auf. Ein paar Beispiel gefällig? Das Klimagerät für das Dachgeschoss der Kita Sommerwald (120.000 Euro) blieb auf dem Papier des Haushaltsbuchs stehen, die Beregnungsanlage für das Sportzentrum in der Lindersbach (50.000 Euro), auch die Instandsetzung der Heidebrücke (40.000 Euro), ein Dauerthema im Stadtrat. Und so läpperten sich Beträge zusammen, die nun großzügiges Handeln erlauben, wenn: erstens Ratsmitglieder immer wieder einmal nachhaken und wenn die Verwaltung sich zügig unterstützend einschaltet.