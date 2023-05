Es war wohl eine Situation, wie sie jeder Autofahrer so oder ähnlich schon erlebt hat und leicht zur Kurzschlussreaktion führt. Mit fatalen Folgen für beide Seiten, wie der Fall zeigt, den das Pirmasenser Schöffengericht am Dienstag verhandelt hat.

Wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat das Schöffengericht einen 66-jährigen Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Als Auflage muss er 2000 Euro auf den Schadenersatzanspruch des Geschädigten zahlen. Außerdem muss er weitere zwölf Monate zu Fuß gehen. Schwerer werden aber wohl die zivilrechtlichen Folgen wiegen.

Am 3. Oktober vergangenen Jahres fuhren der Angeklagte mit seinem Mercedes und hinter ihm der 45-jährige spätere Geschädigte in einem Fiat Panda über den Hermersbergerhof nach Hauenstein. Auf der Strecke durch den Wald, wo nur 40 Stundenkilometer erlaubt sind, soll der Angeklagte besonders langsam gefahren sein und gewunken haben. Ob er es getan hat, um den Verkehr vorbei zu lassen oder um zu verdeutlichen, dass nur 40 Stundenkilometer erlaubt seien, bleib vor Gericht unklar.

Opfer hat immer noch gesundheitliche Probleme

Im Kreisel in Hauenstein habe er an dem Mercedes vorbeifahren können, habe dann aber angehalten und sei ausgestiegen, berichtete der Fahrer des Fiat. Er habe den Mercedes-Fahrer fragen wollen, was das soll. Aber nach zwei Schritten – er habe an seinem Hinterreifen gestanden – habe ihn das andere Auto erfasst. Er habe einen Mittelfuß- und Schienbeinkopfbruch erlitten. Das Knie mache weiter Probleme, so dass er seinen Beruf als Handwerker wohl nicht mehr werde ausüben können.

Ein Spaziergänger bestätigte, der Fahrer sei auf den Geschädigten zugefahren. Der sei über die Motorhaube des Mercedes auf den Boden geflogen. Der Mercedesfahrer sei über die Kreuzung gefahren, habe auf der anderen Seite ein paar Sekunden angehalten und sei dann weitergefahren. Auch eine weitere Zeugin hatte den Eindruck, es sei ein „fast schon bewusstes Fahren“ auf den Geschädigten gewesen.

Angeklagter spricht von „Jagd“ auf ihn

Der angeklagte Mercedesfahrer hingegen sah sich als das Opfer. Es sei ein schmaler Weg am Abhang entlang durch den Wald gewesen, weshalb er als Ortsunkundiger langsam gefahren sei. Der Fiat Panda habe ihn „gejagt“, aber nicht überholt, obwohl das möglich gewesen wäre und er ihm entsprechende Zeichen gegeben habe. An der Abfahrt zur B10 habe ihn der Fiat im Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung überholt und sei an der Kreuzung stehen geblieben. Als er den Fiat passieren wollte, sei die Tür geöffnet worden. Den Geschädigten habe er aber nicht gesehen. Er habe gedacht, er habe die Fahrertür abgefahren, behauptete der 66-Jährige. Erst Anfang Januar habe er auf den Fotos des Ingenieurbüros gesehen, dass die Tür des Fiat noch drin war.

Der Richter hielt ihm aber vor, dass er in einer nahen Tankstelle gerufen habe, man solle über Notruf Polizei und Rettungswagen rufen, da eventuell eine Person schwerverletzt auf der Straße liege. Später habe er einen Krankenwagen stehen sehen, gab der Angeklagte zu.

Gericht: Aussage ist lebensfremd

An der Tankstelle habe ihn eine Frau von hinten aufs Ohr geschlagen, gab der 66-Jährige weiter an. Im Krankenhaus in Mannheim sei eine Schädelprellung bei ihm festgestellt worden. Wie er dorthin kam, blieb offen. Er habe nicht in dasselbe Krankenhaus gewollt wie der Geschädigte – aus Angst vor ihm, war seine Begründung. Gegenüber der Polizei hatte der 66-Jährige keine Angaben gemacht. Das Schöffengericht hielt die Angaben des 66-Jährigen für lebensfremd und in sich widersprüchlich. Dass der nicht mitbekommen habe, wie der Fiat-Fahrer auf seine Motorhaube und durch die Luft geflogen sei, glaubte ihm das Gericht nicht. Er hätte auch nicht so eng an dem Fiat vorbeifahren müssen, rechts und links sei genügend Platz gewesen, so das Gericht.

Verteidiger Alexander Weibel meinte, der enge Abstand zwischen den Autos lasse keinen Schluss auf Wollen und Absicht seines Mandanten zu. Er sah allenfalls eine fahrlässige Körperverletzung. Wenn das Gericht Vorsatz bejahe, drohe dem 66-Jährigen ein Regress durch seine eigene Haftpflicht-Versicherung – bis auf die Pfändungsfreigrenzen, wies Weibel auf die zivilrechtlichen Folgen hin. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.