Trotz der Kontakteinschränkungen wegen der Corona-Pandemie sind die Weselberger am Samstag von Bürgermeister Michael Schmitt über die Arbeit im Gemeinderat informiert worden: Die erste digitale Bürgerversammlung in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben bewertet Schmitt als Erfolg. Auch die Technik spielte mit.

Rund 120 Computer hatten sich zur Versammlung eingewählt. „Dabei konnte ich sehen, dass an einigen Bildschirmen drei Leute gleichzeitig zusahen“, erzählte Schmitt im Anschluss. Damit ihm die Technik keinen Strich durch die Rechnung macht, saß Schmitt während der Präsentation in seinem Büro bei Opel in Kaiserslautern. Technisch habe so alles geklappt, hätten ihm Zuschauer bescheinigt.

Bürgermeister Schmitt berichtete den Einwohnern, dass der Bau des Kindergartens in den Fokus rücken soll. Zwischen zehn und 15 Kinder bekommen in diesem Jahr keinen Platz in der Weselberger Kita, da die Sondererlaubnis endet, mit der mehr Kinder als vorgesehen betreut werden durften. 2022 müssten sogar 20 Kinder abgewiesen werden. „Ich möchte, dass jedes Kind in Weselberg seinen Kindergartenplatz bekommt, wenn die Eltern das möchten“, sagte Schmitt. Deshalb hat er sich eine Containerlösung in der Kindertagesstätte in Münchweiler angesehen und die Fotos bei der Versammlung präsentiert. „Das wäre auch bei uns denkbar, bis der Neubau fertig ist.“

Drei oder vier Jahre, bis Kita fertig ist

Denn drei bis vier Jahre müsse man bis zur Fertigstellung des neuen Kindergartens rechnen. Allein die europaweite Ausschreibung brauche rund 20 Wochen Zeit. „Wenn wir nicht europaweit ausschreiben, können wir die Zuschüsse von 650.000 Euro verlieren.“ Dieses Risiko wolle er nicht eingehen, meinte Schmitt.

Einwohner hatten schon im Vorfeld der Sitzung Fragen zum Zustand der Kindertagesstätte an Schmitt gerichtet. Der Zustand des Daches und die Tatsache, dass es in Gruppenräume hineinregnet, seien bekannt, und der Mangel werde noch in dieser Woche behoben.

Die Gemeinde will in Kürze auch die Tempo-30-Zonen angehen, die abseits der Hauptstraße zwar seit einigen Jahren gelten, aber durch alte Beschilderungen behindert werden. Alle Vorfahrt-achten-Schilder werden entfernt und durch den Hinweis „Rechts vor Links“ ersetzt.

Fünf Firmen wollen ins Gewerbegebiet

Die 26 Bauplätze im Neubaugebiet sind mittlerweile alle verkauft, die Arbeiten können im Mai beginnen. Deshalb will Schmitt das Neubaugebiet „Am Rösborn“ in diesem Jahr angehen. Auch in Harsberg soll ein kleines Baugebiet mit vier oder fünf Bauplätzen geplant werden, hat sich der Bürgermeister vorgenommen. Auch das Gewerbegebiet ist voll belegt. Fünf Firmen sind aber an Flächen zwischen 5000 und 10.000 Quadratmetern interessiert, sagte Schmitt. Auf diese Situation hatte die Ortsgemeinde im September Landrätin Susanne Ganster sowie Landtagsabgeordnete aufmerksam gemacht.

Drei 20 Jahre alte Windräder werden zurückgebaut. Zwei neue Windkraftanlagen, die höher und leistungsfähiger sind, werden stattdessen errichtet. „Diese neuen Anlagen sind zwar größer, aber die Lärmbelästigung ist geringer“, versprach Schmitt. Die finanziellen Zuwendungen aus der Windenergie seien – gerade im Hinblick auf den Bau der Kindertagesstätte – eine wichtige Einnahmequelle.

Kultursommer: Warten, was Pandemie macht

200 Einwohner von Weselberg sind 70 Jahre und älter. Für sie will Schmitt Angebote finden, damit sie im Falle einer Pflegebedürftigkeit nicht wegziehen müssen. Für die Jugendlichen soll der Jugendraum angegangen werden. Bereits 2020 hatte die Gemeinde einen Kultursommer sowie Adventsfenster geplant. Auch in diesem Jahr hat der Ortschef beide Aktionen wieder ins Jahresprogramm aufgenommen. „Wir warten ab, wie sich Corona entwickelt.“

Kritische Fragen gab es von Einwohnern zu den Gehwegen in der Wezzostraße. Da diese aber in Privatbesitz seien, hat die Gemeinde keinen Einfluss auf den Ausbau, erklärte Schmitt.