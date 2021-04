Die Hauensteiner Wasgau Ölmühle hat die Initiative „Pfalz Walnuss“ gestartet und arbeitet dabei mit der „Lebenshilfe“ zusammen. Was steckt hinter der Aktion, die unter anderem durch ein Youtube-Video mit einem Bilderbuch-Schwaben, dem Herrn Blümele, beworben wird?

Dieser Herr Blümele, den der Deidesheimer Schauspieler Matthias Heckmann gibt, gesteht in schönstem Schwäbisch, dass er sich „in de Pfalz sauwohl“ fühle, auch, aber nicht nur wegen des Weins. Jetzt sei er sogar – „gell do gucket Se“ – Besitzer eines pfälzischen Walnussbaums geworden, breitet er vor der Kamera und unter einem Walnussbaum aus.

Was aber tun mit den vielen Früchten? „Wegschmeiße, des liegt mir als Schwoob überhaupts net…“, sinniert er und so sei er auf die Initiative aus der Hauensteiner Ölmühle gestoßen, sagt der Mann im Hawaii-Hemd. Jetzt wisse er: Man müsse nur die Nüsse „zammeklaube, hinbringe unn dann krieget Se Öl … oder Bimbes“, erklärt er und kommt zu dem Schluss: „Das hättet Se net denkt, dass Sie von mir was lerne könnet….“

Angebot nur für Besitzer von Walnussbäumen

Was Herr Blümele mit schwäbelndem Zungenschlag erklärt, geht im Klartext so: Die Hauensteiner Ölmühle, die in der alten Turnhalle vis-à-vis des Schuhmuseums arbeitet, sucht pfalzweit Walnüsse. „Viele Nussbaumbesitzer wissen nicht, was sie mit den vielen Früchten, die der Baum liefert, machen können“, sagt Timo Keller, einer der Geschäftsführer der Ölmühle. „Liefern Sie uns Ihre Nussernte an. Wir verarbeiten sie zu hochwertigen Walnuss-Produkten.“ Wer Nüsse liefert, wird in Naturalien – beispielsweise Walnussöl – oder cash in Euro bezahlt. Wobei: „Unsere Initiative richtet sich ausschließlich an die Besitzer von Nussbäumen“, betont Timo Keller. Unter keinen Umständen wolle man zum „Wildern“ unter fremden Bäumen animieren.

Zusammenarbeit mit „Lebenshilfe“

Wichtig sei, dass die gelieferten Nüsse keine Krankheiten oder Schimmel aufweisen, dass sie nach dem Sammeln luftig verpackt sein sollten und möglichst bald nach der Ernte in Hauenstein angeliefert werden. Die Nüsse werden zur weiteren Verarbeitung vorbereitet von der Lebenshilfe Südliche Weinstraße, einer Einrichtung, die Menschen mit Handicap ein Leben in Selbstbestimmung und respektvollem Miteinander ermöglicht. Die Nüsse werden dort gewaschen, getrocknet, nach der Größe sortiert und mit einem „Knackautomaten“ geknackt. Ein Gebläse trennt die Schalen vom Kern und nach einer abschließenden Sichtkontrolle und Auslese geht’s in die Ölmühle.

In der Hauensteiner Turnstraße werden die Walnusskerne gepresst zu Walnussöl oder verarbeitet zu Walnussmehl und Walnussnudeln. Ob auch Walnussbier, Walnusspesto oder Walnussmus produziert werden können, darüber denke man nach und sei in der Entwicklung, teilte Timo Keller mit. Das gelte auch für die weitere Nutzung der Nussschale, heißt es aus der Ölmühle.

Der Ölmühle ist der Hof- und Feinkostladen Hollerbusch angeschlossen. Sie arbeitet als Partnerbetrieb mit dem Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, der Initiative „Culinary Heritage Pfalz“ und dem Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz zusammen.

Kontakt: