Das Ökumeneteam der evangelischen und katholischen Holzlandgemeinden lädt am Samstag, 5. Dezember, zur ökumenischen Adventsandacht im Freien ein.

Ab 17 Uhr wird auf dem Freigelände zwischen Kirche und Kindergarten in Schmalenberg Gottesdienst gefeiert. Der Gottesdienst im Freien steht unter dem Thema „Nikolaus hat offene Hände“ und wird von Waltraud Zimmermann-Geisert und Simone Schneider gestaltet. Eine Woche später wird der Gottesdienst im Freien in Geiselberg (Dorfplatz) gefeiert und am 20. Dezember in Heltersberg (Vorplatz Katholische Kirche, Beginn jeweils 17 Uhr). In Heltersberg wird auch ein digitales Krippenspiel zu sehen sein.