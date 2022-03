Der geplante Neubau für ein Ärztehaus soll nun wahrscheinlich im Ortszentrum entstehen und nicht am Dorfrand.

Ein im Ort praktizierender Hausarzt, eine Praxis mit vier Ärzten besetzt, hatte bei der Gemeinde nach einem geeigneten Grundstück für einen Neubau angefragt. Das Vorhaben stößt im Ort auf eine große positive Resonanz, wie Ortsbürgermeister Timo Bäuerle bestätigte. Zunächst war eine Fläche der Gemeindewerke Münchweiler (an der Lazarettstraße) dafür in Betracht gezogen worden. Das ist nun vom Tisch. Als neuer Standort wurde nun eine Fläche im Bürgerpark von Bäuerle ins Gespräch gebracht. Diese Anregung sei auf große Zustimmung beim Arzt gestoßen, berichtete er nun im Rat, denn dieser Bereich liege direkt in der Dorfmitte.

Parkflächen können anderswo entstehen

Die Fläche befindet sich westlich des Seiteneingangs des Bürgerhauses. Derzeit ist dort eine große Parkfläche. Laut Ortsbürgermeister sind hier nun die Grundstücksgrenzen hier neu zu vermessen und festzulegen. Teilweise befinden sie sich im Besitz der Gemeindewerke, teilweise gehören sie der Gemeinde. Der Rat muss dafür nun einen Grundsatzbeschluss fassen. In einem Gesamtkonzept könnten die wegfallenden Parkflächen, auf denen das Ärztehaus gebaut werden könnte, an anderer Stelle neu hergestellt werden. Alles zusammen wäre bei einem „vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ möglich. Dadurch könnte der Bau eines Ärztehauses rascher umgesetzt werden.

Gemeinde nimmt andere Fläche zurück

Nicht aus den Augen verloren ist das Teilgebiet „Wohnen und Gewerbe“ im Neubaugebiet Gräfensteiner Park. Dort, auf einer Fläche der Gemeindewerke an der Lazarettstraße, war zunächst die Ansiedlung des Ärztehauses vorgesehen. Das ist nun passé. Aber, sagt Bäuerle, die Gemeinde werde das Gelände in der Größe von 6000 Quadratmetern von den Gemeindewerken zurücknehmen und die Erschließung der Fläche weiter betreiben.