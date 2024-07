Zehn junge Menschen im Alter von 18 bis 23 Jahren sind vom Verein „Ärzte für die Westpfalz“ mit Stipendien für ein Medizinstudium an der Universität Pécs in Ungarn ausgezeichnet worden. Einer von ihnen ist aus der Südwestpfalz.

Am 18. Juli erhielten die Stipendiaten im Weingut Boudier Koeller in Stetten ihre Urkunden. Der 20-jährige Carl Robert Burkhart aus Bruchweiler-Bärenbach ist einer der neuen Stipendiaten. Burkhart, derzeit Rettungssanitäter, ist begeistert von der Komplexität des menschlichen Körpers. Er erklärte: „Der menschliche Körper und seine Funktionen sind unheimlich komplex und vielseitig. Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, Medizin zu studieren, weil mich der naturwissenschaftlich-medizinische Bereich stark interessiert“.

„Ärzte für die Westpfalz“ bietet den Stipendiatinnen und Stipendiaten eine teilweise oder komplette Übernahme von Studiengebühren für ein deutschsprachiges Medizinstudium an der renommierten und weltoffenen Universität Pécs in Ungarn sowie eine persönliche Betreuung während des Studiums. Im Gegenzug verpflichten sich die Geförderten, klinische Praktika sowie das Praktische Jahr in einem Krankenhaus in der Region zu absolvieren und nach Abschluss des Studiums mindestens drei bis fünf Jahre in der Westpfalz oder im Landkreis Bad Kreuznach zu arbeiten.

Studenten berichten von Erfahrungen

Ein Stipendiat des ersten Jahrgangs berichtete bei der Verleihung von seinen Erfahrungen in Pécs: „In Pécs lebt es sich wirklich gut, und die Gemeinschaft vor Ort hat mich sehr positiv überrascht. Der Stoff des Medizinstudiums erschlägt einen zu Beginn, aber mit Willen und gegenseitiger Unterstützung schafft man das.“ Ein Studienkollege ergänzte: „Fachlich wird es hart, und alles ist erstmal neu – aber man findet seinen Weg und kommt gemeinsam ans Ziel.“

Rainer Guth, Vorstandsvorsitzender des Vereins „Ärzte für die Westpfalz“ und Landrat im Donnersbergkreis, betonte die gute Zusammenarbeit der Städte, Kreise, Kliniken und der Zukunftsregion Westpfalz sowie der Förderer. Auch Péter Than von der Universität Pécs lobte die schnelle Umsetzung der Initiative.

Info: Ärzte für die Westpfalz

Aufgrund des wachsenden Notstands in der ärztlichen Versorgung in der ländlichen Region, insbesondere der Westpfalz und dem Landkreis Bad Kreuznach, wurde 2023 der Verein Ärzte für die Westpfalz gegründet. Ziel des Vereins ist es, dem drohenden Ärztemangel mit Hilfe verschiedener Maßnahmen entgegenzuwirken. Hierzu zählen die Förderung der ärztlichen Versorgung in der Region Westpfalz und dem Landkreis Bad Kreuznach, die Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz im Rahmen ihres Sicherstellungsauftrags und die Förderung der universitären und praktischen Ausbildung von Medizinstudierenden sowie die Beratung von Studieninteressierten. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite des Vereins www.aerzte-fuer-die-westpfalz.de.