Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Probleme bei der Online-Anmeldung zu einem Corona-Schnelltest in DRK-Schnelltestzentren hatten in der vergangenen Woche zwei Leser. Sie störten sich vor allem daran, dass vom DRK angeblich Cookies gesetzt würden, die den Internetnutzer überwachen. Aufgrund der Kritik wurde die Internetseite nun so geändert, dass nur noch technische Cookies gefordert werden.

Cookies sind Textinformationen, die der Betreiber einer Internetseite beim Start der Seite auf dem Computer des Nutzers hinterlässt und die beispielsweise beim zweiten Besuch des Nutzers diesen