Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Container-Stellplätze zur Sammlung von Textilien, Schuhen, Glas und Batterien bereiten in vielen Gemeinden Probleme, so auch in Trulben. Ärgerlich ist das insbesondere auf dem Festplatz, wo der Premiumweg „Sandhasentour“ startet. Von dem sollten die Wanderer doch ausschließlich schöne Erinnerungen mitnehmen.

So wurden am Festplatz Glasscheiben und ein Aquarium abgestellt, obwohl die Container nicht für diese Art von Glas vorgesehen sind. Auch Porzellan ist dort immer wieder zu finden.