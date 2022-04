Das Umweltverhalten von einigen Bürgern stinkt den Verantwortlichen der Ortsgemeinde Reifenberg.

Über 100 Liter Farbe, Farbreste und verschiedene Chemikalien habe er gemeinsam mit dem Gemeindearbeiter schon aus den Feldern holen oder im Ort einsammeln müssen, bilanzierte Reifenbergs Bürgermeister Pirmin Zimmer. Allein im vergangenen Monat seien über 700 Kilogramm zur Entsorgung nach Pirmasens gebracht worden.

Von alten Plexiglasplatten bis hin zu großformatigen Glasscheiben reiche das Material, das auf Reifenberger Gebiet wild entsorgt worden sei. Völlig unverständlich sei das deshalb, weil 99 Prozent der gefundenen Teile und Materialien ohne Probleme bei den Wertstoffhöfen abgegeben werden könnten.

Noch unverständlicher sei das Verhalten mancher Menschen beim Thema Grünabfall. Der werde mehrere Kilometer weit in den Wald hineingefahren. Deutlich näher läge da für viele dieser illegalen Entsorger die offizielle Grünabgabestelle zwischen Schmitshausen und Knopp. „Absolut sinnfrei“, wertet Zimmer diese wilde Grünabfallentsorgung, die zudem den Steuerzahler, der die Entsorgung zahlt, teuer zu stehen komme.

Ein weiteres Ärgernis seien frei laufende Hunde im Außenbereich. Zuletzt hätten Hunde junge Rehe gejagt und so schwer verletzt, dass diese vom Jäger erschossen werden mussten. Die Gemeinde werde alle rechtlichen Mittel einsetzen, um in solchen Fällen die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen. Es gebe genügend Möglichkeiten – längere Ziehleinen, Schleppleinen – um dem Hund Auslauf zu ermöglichen und ihn gleichzeitig sicher zu führen. Zum wiederholten Male weise er darauf hin, dass das Problem in diesen Fällen nicht der Hund sei, sondern der Mensch am anderen Ende der Leine.