Nicht nur die Pächter des Restaurants wechseln, auch für die Benutzung des Saals im Dahner Haus des Gastes bei Veranstaltungen gibt es eine neue Ordnung.

Wer im Restaurant der städtischen Veranstaltungsstätte speisen möchte, kann das noch bis Ende Oktober tun – oder dann wieder ab Januar. Im November und Dezember bleibt die Küche im Dahner Haus des Gastes kalt, bis die neuen Pächter Anne Frary-Behres und Christofer Behres im Januar 2021 das Restaurant übernehmen.

Die bisherige Pächterin Angelika Movsesjan, die das Café-Restaurant mit ihren Eltern sieben Jahre führte, beendet ihren Betrieb zum 31. Oktober. Vor allem aufgrund des Alters ihrer Eltern und ihrer Doppelfunktion – Hauptberuf und Gastronomiebetrieb – hört Movsesjan auf, hatte sie im August erklärt. Die bisherigen Mitarbeiter sollen übernommen werden. Derzeit finden dazu Gespräche statt.

Kita wird weiter bekocht

Anne Frary-Behres und Christofer Behres verfügen nicht nur über Catering-Erfahrungen. Frary-Behres kocht auch für die Kinder in der kommunalen Kindertagesstätte St. Elisabeth und unterstützte vor einigen Jahren ihre Schwester Julia als Pächterin der ehemaligen Gaststätte „Sportpark“. Christofer Behres kocht im Restaurant „Altes Bahnhöf´l“. Während Behres komplett zum Haus des Gastes wechselt, wird seine Frau weiterhin in der Kita kochen. „Ich möchte meine Schwester besonders in der neuen Kita nicht im Stich lassen“, sagte sie. „Ich bin total begeistert von der riesengroßen Küche hier“, ergänzte Behres. Und beide betonten übereinstimmend, dass sie die Übernahme des Restaurants im Haus des Gastes als Herausforderung betrachten, auf die sie sich aber auch freuen. Denn Menschen glücklich zu machen, sie zu bekochen, sei ihre Leidenschaft, betonte Frary-Behres.

Neue Regeln für Veranstaltungen

Für Veranstaltungen im Saal des Haus des Gastes gibt es eine neue Benutzerordnung, über die der dritte Stadtbeigeordnete Bernd Koch, der unter anderem für die Veranstaltungsstätte zuständig ist, informierte.

Diese sieht ein Benutzungsentgelt von 380 Euro für die Stadthalle vor. Zusätzlich müssen Veranstalter pauschal 120 Euro an Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung bezahlen sowie 20 Euro für Toilettenartikel. Abstufungen für die Nutzung von nur einem Teil des Saales oder für weitere Tage sind möglich. Das Benutzungsentgelt wurde somit um 80 Euro erhöht. Dahner Vereine sind bei der ersten Veranstaltung im Kalenderjahr vom Benutzungsentgelt befreit. Auch hier ergaben sich Änderungen. Zukünftig ist eine Kaution von 300 Euro zu zahlen.

Außerdem sind in Zukunft parteipolitische Veranstaltungen im Zeitraum von drei Monaten vor Wahlen verboten. Weiterhin ist bei öffentlichen Veranstaltungen ab 200 Personen ein Toilettendienst vom Veranstalter einzurichten. Laut Bernd Koch sei dies erforderlich, um Beschädigungen an den Toilettenanlagen zu verhindern und Verursacher zu ermitteln. Auch die Umsetzung von Hygienevorschriften aufgrund der Corona-Pandemie wurde in die neue Ordnung eingearbeitet.