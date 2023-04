Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf ihrer Flucht vor dem Krieg in der Ukraine hat es viele Kinder und Jugendliche auch in die Südpfalz verschlagen. Damit sie an Schulen und Kitas aufgenommen werden können, braucht es unkomplizierte Hilfe. Wo es in Landau und im Kreis SÜW schon gelingt.

Sachunterricht steht auf dem Stundenplan der Drittklässler der August-Becker-Grundschule in Klingenmünster. Sie lernen an diesem Vormittag die Grundlagen zum Stromkreis kennen. Unter den Mädchen