Die Sanierung der L510 zwischen Klingen und der B38 dauert länger als geplant. Grund dafür ist das nasse und kalte Wetter zu Jahresbeginn.

Die Landesstraße 510, die den Heuchelheim-Klingener Ortsteil Klingen an die Bundesstraße 38 und damit vor allem Richtung Süden anbindet, wird seit Oktober saniert. Aber die Arbeiten dauern länger als geplant. Die Strecke ist weiterhin gesperrt. Ursprünglich hatte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) eine Bauzeit von rund vier Monaten angekündigt.

Hauptgrund für die Verzögerung ist das Winterwetter. Nach Angaben von Martin Schafft, Dienststellenleiter beim LBM Speyer, konnten die Arbeiten nach der Winterpause erst später als vorgesehen wieder aufgenommen werden. Im Januar und Februar verhinderten anhaltend nasse und kalte Bedingungen den Fortgang der Baustelle.

Die Bauarbeiten laufen wieder

Inzwischen sind zumindest einige Bauabschnitte abgeschlossen. Im Fahrbahnbereich wurde die Untergrundverfestigung hergestellt. Außerdem stehen die Gabionenstützwand zur Böschungssicherung, eine Betongleitwand sowie die Rinnenbordanlage. Diese Bauteile wurden mit einem Gleitschalungsfertiger errichtet, erklärt Martin Schafft. Aktuell werde die Asphalttragschicht eingebaut. Im nächsten Schritt folgten die Deckschicht sowie Bankett- und Angleichungsarbeiten.

Nach Angaben des LBM soll die Maßnahme voraussichtlich Ende März abgeschlossen sein – vorausgesetzt, die Witterung spiele mit. Bis dahin bleibt die Strecke gesperrt, Autofahrer müssen sich also weiter in Geduld üben und Umwege fahren. Einschränkungen gebe es auch im Einmündungsbereich der B38 zur L510. Zeitweise werde die nördliche Fahrbahnhälfte der B38 gesperrt, der Verkehr läuft dort über eine Ampelanlage.

Die Umleitungen bleiben bestehen. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Landau werden bereits in Ingenheim über die Sperrung informiert und über die ausgeschilderte Route nach Klingen geführt. Aus Richtung Heuchelheim weist eine Beschilderung darauf hin, dass die Lindenstraße derzeit eine Sackgasse ist; der Verkehr in Richtung Bad Bergzabern werde über alternative Strecken geleitet.