Im Schatten gesprengter Bunker steht ein Denkmal im Wald, das niemand kennt. Die Inschrift führt zu einem Todesfall 1940 – und zu einer Geschichte, die fast verloren ging.

Der Pfälzer Weinsteig ist ein Wanderweg, der sich über 172 Kilometer in elf Etappen von Bockenheim an der Weinstraße nach Schweigen-Rechtenbach zieht. Auf Etappe 9 von Annweiler nach Klingenmünster lohnt es sich, besonders aufmerksam zu sein. Denn unscheinbar, etwas abseits des Weges, steht dort ein mysteriöses Kreuz. Was hat es damit auf sich? Wir haben uns auf Spurensuche begeben.

Das Denkmal befindet sich in der Nähe des Pfälzer Weinsteigs. Foto: Janina Croissant

Was aus der Ferne wie ein Sandsteingebilde wirkt, ist bei näherer Betrachtung ein aus Beton gegossenes Monument. Und was noch auffällt: Es gibt eine Inschrift. Zwar nicht mehr vollständig vorhanden, aber doch recht sicher zeigt sie das Datum 8. Mai 1940 in römischen Lettern. Darüber ein Kreuz und die Initialen „J. Z.“. RHEINPFALZ-Leser Ralf Bohde war genau das aufgefallen, und er wandte sich an die Redaktion. Die Mail markiert den Beginn einer Recherchereise – voller Irrungen und Wirrungen und mit zunehmender Spannung.

Mysteriöses Kreuz am Pfälzer Weinsteig: Die Spurensuche beginnt

Doch erst einmal werden die Wanderschuhe geschnürt, und es geht hinein in den Wald. Die rot-weiß geschwungene Linie des Weinsteigs weist den Weg. Ein schmaler, wurzeliger Pfad schraubt sich in die Höhe. Wir folgen der Wegbeschreibung, die uns Eschbachs Ortsbürgermeister Frank Laux im Telefongespräch zuvor gegeben hatte, und erreichen die Stelle, an der das Kreuz stehen soll. Der Ort versprüht eine ganz eigene Lost-Place-Atmosphäre. „Achte auf das Fichtenwäldchen!“ Der Ratschlag des Ortschefs hallt noch im Ohr nach. Und er sollte recht behalten.

Man merkt, dass an dieser Stelle im Wald irgendetwas anders zu sein scheint. Vielleicht sind es die Spuren des Krieges, die zwar längst von der Natur überwuchert sind, das Landschaftsbild aber unwiederbringlich verändert haben. So meint man, noch die Aufschüttungen der Schanzarbeiten ausmachen zu können. Die Fichten, die hier in die Höhe schießen, sind stille Zeugnisse der Wiederaufforstung nach Kriegsende.

Kriegsspuren im Wald: Bunker, Beton und eine Inschrift aus 1940

Und zuletzt ist da ein tiefer Krater, mit Zaunresten abgegrenzt. Hier stand einst ein Bunker, der schon vor Jahrzehnten gesprengt wurde. Insgesamt standen auf der Gemarkung zwei Bunker, wie Historiker Rolf Übel zu berichten weiß. Er und viele weitere Experten werden bei der Lösung des Rätsels rund um J. Z. behilflich sein. Die Bunker wurden ab 1938 gebaut, nach 1945 von den Franzosen gesprengt und die letzten Reste 1993 abgetragen.

Wer starb hier am 8. Mai 1940? Foto: Janina Croissant

Über das Kreuz findet sich jedoch nichts, auch nicht in den zahlreichen Dokumenten, die im Stadtarchiv Landau auf unsere Anfrage hin herausgesucht und durchforstet werden. Da die Madenburg unweit von Bunker und Kreuz liegt, könnte ein Bezug dazu durchaus möglich sein. Doch schnell wird klar, dass es sich bei dem Kreuz um ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, wofür nicht nur die Jahreszahl 1940, sondern auch das Material Beton spricht. Nach weiterer Recherche wird auch klar, dass sich das Kreuz auf der Gemarkung von Waldhambach und nicht von Eschbach befindet.

„J. Z.“ hat einen Namen – doch das Rätsel wird größer

Wieder wird telefoniert, Mails werden geschrieben, sogar ChatGPT wird befragt. Dann kommt irgendwann die Mail, die alles verändert: Der Name hinter den Initialen konnte gelüftet werden. Bei J. Z. handelt es sich um Johann Zitterbart, der am 8. Mai 1940 bei einem Arbeitsunfall gestorben ist, wie der Annweilerer Archivar und Leiter des Museums unterm Trifels, Sven Gütermann, nach einem Blick in die regionalen Sterberegister herausgefunden hat. Der Herzschlag wird schneller – mit solch einer Wendung hätten wir beim besten Willen nicht mehr gerechnet.

Der gesprengte Bunker im Wald ist hinter hinter Maschendrahtzaun verborgen. Foto: Janina Croissant

Doch mit einer Antwort tauchen hundert neue Fragen auf: Wer war Johann Zitterbart? Wann ist er geboren? Stammte er aus einem der Dörfer der Südpfalz? Was genau ist dort oben im Wald am Tag des Unfalls passiert? Und liegt Johann Zitterbart dort tatsächlich begraben? Oder handelt es sich um einen Gedenkstein, der an ihn und das Unglück erinnert?

Auflösung mit Restzweifel

Weitere Recherchen ergeben schließlich ein klareres Bild: Johann Zitterbart wurde am 28. Juni 1914 geboren und stammte aus Neuern, was heute in Tschechien liegt. In der Kartei der Verlust- und Grabmeldungskarten gefallener Soldaten, für die das Bundesarchiv zuständig ist, findet sich ein Eintrag zu Zitterbart mit dem Hinweis „Unglücksfälle“, was dafür spricht, dass es sich um einen Unfall handelte. Beigesetzt wurde der 25-jährige Soldat auf dem Friedhof in Neuern. Das Kreuz im Wald bei Waldhambach ist also kein Grab, sondern ein Gedenkenstein für den jungen Mann.

Leseraufruf

Video: Janina Croissant

Wer kann weiterhelfen und weiß, was genau am 8. Mai 1940 im Wald zwischen Waldhambach und Eschbach geschehen ist? Wer hat das Kreuz zum Gedenken an Johann Zitterbart errichtet? Wer will Erinnerungen und Überlieferungen teilen? Die Redaktion freut sich über Hinweise per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de unter dem Stichwort „Kreuz“.