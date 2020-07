Die Tourist Info St. Martin veranstaltet am Samstag, 1. August, die zweite Auflage von „Winestream 2.0“, einer Online-Weinprobe, deren Premiere am 30. April „extrem erfolgreich verlaufen“ sei, so Ortsbürgermeister Timo Glaser. Wie schon im April wird die Verkostung live auf Facebook übertragen, die Weine können ab sofort bestellt werden.

„Neue Situationen erfordern neue Wege“, sagt Glaser: Wenn die Gäste nicht nach St. Martin kommen könnten, komme St. Martin eben zu den Gästen, meint er im Hinblick auf die coronabedingten Einschränkungen, die größere Veranstaltungen zurzeit verhindern. Nachdem bereits bei der Premiere 360 Pakete vermarktet wurde, freut er sich nun auf die Neuauflage, die – erneut moderiert von Christian Hormuth – um 20.15 Uhr live aus der Kulturscheune übertragen wird. Umrahmt von Musik der „Daachlöhner“ werden sieben Weine in Interviews mit den jeweiligen Winzern präsentiert.

Pakete können geliefert werden

Wer an der virtuellen Weinprobe teilnehmen möchte, kann bis zum 24. Juli bei der Tourist Info sein Probepaket bestellen oder es direkt dort abholen. Alternativ werden die Pakete im Umkreis von 20 Kilometer direkt an die Haustür geliefert. Im Preis von 55 Euro – Selbstabholer zahlen 50 Euro – sind jeweils eine Flasche Weißburgunder feinherb aus dem Weingut und der Brennerei Christmann, ein Grüner Sylvaner trocken vom Weingut Winfried Seeber, ein Grauer Burgunder trocken vom Herrengut St. Martin, eine Weißwein Cuvée trocken „Sommertänzer“ vom Weingut Manfred Platz, ein Riesling Stein & Erde trocken vom Wein- und Sekthaus Alois Kiefer, ein Morio Muskat „hochgradig“ vom Weingut Egidiushof sowie ein Gewürztraminer trocken vom Wein- und Sekthof Holger Schneider. Mit im Paket sind eine Tragetasche des Wein- und Luftkurorts St. Martin, ein Glas saisonaler Senf von „Tom’s Senf und Saucen“ und ein Schoppenglas.

Info

Bestellung oder Abholung bei der Tourist-Info St. Martin, Telefon 06323/5300, per E-Mail an tourismus@sankt-martin.de oder via facebook.