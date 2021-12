An den Festtagen genehmigt man sich ja gerne mal einen. Manchmal artet es aber auch aus. Die Edenkobener Polizei mussten zwei Nächte hintereinander ausrücken, weil betrunkene 47-jährige Männer Randale machten.

Betrunkener 47-jähriger Randalierer ist in zwei Polizeimeldungen von der Inspektion in Edenkoben zu lesen. Zweimal geht eine Scheibe zu Bruch. Zufällige Übereinstimmung oder geht’s hier um denselben Fall? Eine Nachfrage bei der Polizei bringt Gewissheit: Tatsächlich haben zwei Nächte hintereinander zwei unterschiedliche 47-Jährige über den Durst getrunken und dann Randale gemacht.

Fall eins: In der Nacht von Heiligabend auf Samstag hat ein Mann in Maikammer mehrere Sachbeschädigungen begangen. Gegen 0.30 Uhr hatten etliche Anrufer die Polizei alarmiert. Eine Streife nahm wenig später einen 47-jährigen Wohnsitzlosen fest. Ihm konnten bisher drei Taten zugeordnet werden. In der Weinstraße Nord beschädigte er einen Blumenkübel und eine Tischlaterne, dann trat er in der Schlossstraße die Fensterscheibe einer Eingangstür ein, außerdem trat er an einem Auto einen Außenspiegel ab. Der alkoholisierte Mann kam bei der Polizei Landau in Gewahrsam. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06323 9550 zu melden.

Fall zwei: Eine leichtverletzte Person und eine zerbrochene Fensterscheibe sind das Ergebnis eines Streits am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags in Edenkoben. Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei über einen randalierenden Mann im Hof eines Mehrfamilienhauses informiert. Vor Ort erfuhren die Beamten, dass der 47-jährige Streithahn zuvor von einem 32-jährigen Anwohner ins Haus gelassen werden wollte. Der Anwohner lehnte das jedoch ab und schloss sein Fenster samt Rollladen. Daraufhin warf der Randalierer mehrere Gegenstände gegen den Rollladen, wodurch die Fensterscheibe dahinter zu Bruch ging. Der 32-Jährige wurde durch Glassplitter an der Hand verletzt. Ein Atemalkoholtest beim 47-Jährigen ergab 2,29 Promille. Der Mann wurde anschließend in die Obhut seiner Lebensgefährtin übergeben. Da der Randalierer den Anwohner zuvor auch noch beleidigt hatte, erwarten ihn nun mehrere Strafverfahren.