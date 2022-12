Nach fast zweijähriger Bauzeit ist der Ausbau der Hohlstraße und der Krummgasse in Annweilers Stadtteil Gräfenhausen abgeschlossen. 1,8 Millionen Euro wurden dafür investiert.

„Ich bin sehr froh und dankbar, dass die Straßen nun freigegeben werden konnten und die Einschränkungen für die Anwohnerinnen und Anwohner vorbei ist“, sagte Ortsvorsteher Andreas Hauck bei der Feierstunde. Erneuert wurden Kanal, Wasser, Strom und Straßenbelag. Die Hohlstraße schlug mit etwa 1,05 Millionen Euro und die Krummgasse mit circa 750.000 Euro zu Buche. Auf den Straßenbau entfielen rund 820.000 Euro, 980.000 Euro auf Leistungen der Verbandsgemeinde- und Stadtwerke.

Die angefallenen Kosten in den Jahren 2020 und 2021 wurden bereits abgerechnet. Das Vorhaben war der erste Straßenausbau, der in Annweiler über das System der wiederkehrenden Beiträge finanziert wurde. Die Stadt hat ein Ausbauprogramm für die kommenden Jahre entwickelt, nach dem die besonders schadhaften Straßen Stück für Stück angegangen werden sollen. In der Hohlgasse war das Natursteinpflaster verdrückt und hatte offene Fugen. Für das aktuelle Projekt hatten die Grundstückseigentümer für den Straßenausbau und die Umstellung der Straßenlampen auf LED-Beleuchtung rund einen Euro pro Quadratmeter zu leisten. Die Abrechnung für das laufende Jahr folgt noch.

Der Ausbau hatte länger gedauert als geplant, weil zunächst nur die Hohlstraße angegangen werden sollte, dann aber zusätzliche Arbeiten in der Krummgasse notwendig waren. Beim Bau hatten die Werke festgestellt, dass der dortige kombinierte Kanal für Oberflächenwasser und die Außengebietsentwässerung beschädigt war und schnellstmöglich ausgetauscht werden musste. Daraufhin gingen die Werke auch gleich noch die alte Wasserleitung, die Stromleitungen und den Hochwasserschutz an, und die Stadt ließ die Straßedecke erneuern.